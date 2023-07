Chi acquista i vari prodotti di Google non lo fa soltanto per l’aspetto hardware o per il loro design ma anche (e soprattutto) per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in costanti aggiornamenti, con i quali vengono risolti i bug riscontrati e introdotte nuove funzionalità.

Ciò riguarda anche Google Home app, ossia la soluzione studiata dal colosso statunitense per consentire agli utenti di gestire il proprio ecosistema di dispositivi smart home, che con la versione 3.3 introduce un’attesa funzionalità.

Le novità della versione 3.3. di Google Home app

Risale allo scorso maggio l’annuncio da parte di Google della funzionalità Home Panel, una soluzione all’avanguardia nel campo della domotica, caratterizzata da un’interfaccia intuitiva e pensata per un utilizzo sugli smartphone e sui tablet della serie Google Pixel.

Ebbene, con la versione 3.3 di Google Home app, in fase di rilascio proprio in queste ore, viene abilitata la nuova funzione Home Panel, che è in sostanza la scheda Preferiti già esistente proposta in un modo che aumenta la coerenza dell’interfaccia.

In passato, i controlli dei dispositivi Android richiedevano di selezionare i tile della casa intelligente che si desiderava visualizzare e di organizzarne l’ordine mentre Home Panel inizia con una fila di Spaces per le telecamere, l’illuminazione, il clima e il Wi-Fi, seguita da una griglia di dispositivi (che include i feed della fotocamera, le automazioni e altre azioni).

Gli utenti possono accedere alla funzionalità dall’icona Home nell’angolo in basso a sinistra della schermata di blocco o dal riquadro Home in Impostazioni rapide e verrà loro richiesto di sbloccare in caso di accesso a dispositivi e controlli sensibili.

Home Panel è in fase di implementazione per i vari device della serie Google Pixel.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Home app da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: