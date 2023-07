Prendono il via oggi le nuove offerte Star Days di Euronics. La catena di negozi di elettronica, infatti, mette a disposizione una nuova serie di sconti per varie categorie di prodotti tech, smartphone e tablet Android compresi, da acquistare sullo store online con possibilità di scegliere tra consegna a casa e ritiro in negozio. C’è tempo fino al prossimo 2 agosto per accedere alle offerte. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Euronics.

Euronics lancia le offerte Star Days: tanti sconti sullo store online

Lo store online di Euronics si arricchisce oggi con le nuove offerte Star Days. Fino al prossimo 2 di agosto c’è la possibilità di acquistare una lunga serie di prodotti a prezzo scontato, scegliendo tra le varie categorie proposte da Euronics. Non mancano promozioni dedicate ai dispositivi Android oltre a offerte su notebook, elettrodomestici, TV e molto altro.

Sui prodotti in offerta c’è la possibilità di optare per la consegna direttamente a casa oppure per il ritiro in negozio (verificando la disponibilità del prodotto presso i negozi Euronics nella propria zona). Da notare, inoltre, anche l’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal, per dilazionare i pagamenti senza la necessità di pratiche burocratiche.

Come detto in precedenza, tutte le nuove offerte Euronics resteranno attive fino al prossimo 2 agosto (salvo esaurimento scorte). Per scoprire i prodotti disponibili in offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le offerte Star Days di Euronics <<