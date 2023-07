Samsung è il produttore più virtuoso in fatto di aggiornamenti Android, superando addirittura Google in quanto a tempestività.

La società ora sta testando la One UI 5.1.1 su dispositivi selezionati parallelamente alla nuova One UI 6.0, ma i nuovi dati raccolti dai server dell’azienda suggeriscono che Samsung sta preparando un altro aggiornamento del firmware per la gamma Samsung Galaxy S23.

Secondo quanto riportato Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra a breve dovrebbero ricevere un altro aggiornamento One UI 5.1.

La fonte non specifica se verrà rilasciato prima o dopo l’evento Galaxy Unpacked, tuttavia il firmware pre-rilascio che Samsung sta attualmente testando ha il numero di build “AWG5”.

L’aggiornamento più recente disponibile pubblicamente per l’ultima serie di punta di Samsung è stato lanciato all’inizio di questo mese con il un codice del firmware che termina con i caratteri “AWFD”.

Dal momento che Samsung ha già distribuito il suo corposo aggiornamento relativo alla fotocamera della serie Galaxy S23, è probabile che non ci saranno grosse novità con questo presunto prossimo update della One UI 5.1.

Recentemente è anche emerso che la One UI 6 potrebbe avvicinarsi ai Google Pixel con Android 14, inoltre Samsung porterà la One UI 6 beta in test anche in Europa.

