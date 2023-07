Recentemente Fairphone 5 è apparso nelle prime immagini ufficiose. Questo smartphone Android realizzato dal produttore olandese con un occhio di riguardo per la sostenibilità è da poco apparso su Geekbench rivelando alcune specifiche del dispositivo, oltre ai punteggi ottenuti.

Fairphone 5 ha fatto la sua comparsa nel database di Geekbench con il nome in codice FP5 e ha ottenuto 1.131 punti in single-core e 2.985 punti in multi-core.

Geekbench rivela che lo smartphone sarà animato da un chipset Qualcomm Snapdragon octa-core con nome in codice lahaina con una frequenza di picco di 2,71 GHz, mentre la grafica verrà gestita dalla GPU Adreno 643.

La piattaforma di benchmark rivela inoltre che Fairphone 5 sarà dotato di 8 GB di RAM, tuttavia potrebbero esserci altre varianti di memoria come per Fairphone 4. Infine, lo smartphone verrà fornito con Android 13 preinstallato.

Secondo precedenti indiscrezioni, le colorazioni previste sarebbero tre: quella classica nera, oltre a una variante blu e a una trasparente che dovrebbero sostituire quelle verdi del precedente modello.

Vale la pena ricordare che l’azienda fornisce ben cinque anni di garanzia e supporto software e recentemente ha portato Android 13 su Fairphone 3 e Fairphone 3+ rilasciati rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

