Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 rientrano quelle su un gran numero di tablet Android che coprono gran parte delle fasce di mercato e vengono incontro anche agli utenti più esigenti.

In mezzo all’elenco con tutti i tablet in offerta che abbiamo pubblicato in precedenza, abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i tre più interessanti in rapporto qualità-prezzo.

I tre tablet Android più interessanti per l’Amazon Prime Day

Nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023 spiccano le offerte (che saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) sui tablet Android. Per l’occasione abbiamo selezionato tre dispositivi che secondo noi risultano piuttosto interessanti.

Partiamo dal flagship 2022 di casa Samsung, ovvero quel Galaxy Tab S8 Ultra che, nonostante possa essere a breve sostiuito dall’atteso Tab S9 Ultra, al prezzo a cui viene proposto da Amazon, difficilmente trova rivali nel segmento top del panorama tablet Android.

Lo sconto, in questo caso, è di 540 euro sul prezzo di listino e fanno scendere il prezzo a 959 euro: per meno di mille euro, è possibile portarsi a casa un tablet premium, dotato di un display Super AMOLED da 14,6″ QHD a 120 Hz, del SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione). La versione proposta è quella solo Wi-Fi.

Con praticamente la metà del budget, durante l’Amazon Prime Day è possibile portarsi a casa un tablet dalle dimensioni generose (display IPS LCD da 13″ 2K), dotato di specifiche un po’ meno di tendenza ma comunque valide.

Il dispositivo in questione è il Yoga Tab 13 di Lenovo che può contare sullo Snapdragon 870, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Sotto ai 500 euro rappresenta una validissima alternativa al nuovo di fascia media.

Scendendo sotto ai 200 euro, in mezzo al marasma di proposte di fascia bassa, troviamo il Realme Pad (trovate qui la nostra recensione), un tablet che, grazie agli oltre 100 euro di sconto con le offerte dell’Amazon Prime Day può dire la sua.

Tra le specifiche rientrano un display IPS LCD da 10,4″ 2K, il SoC Helio G80 di MediaTek con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e un design abbastanza gradevole.

Va comunque sottolineato che, oltre ai modelli che abbiamo appena tirato in ballo, ce ne sono anche altri proposti in offerta dal colosso dell’e-commerce.

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Questi tre erano solo una piccola parte dei tablet Android che, a loro volta, rappresentano una minima parte dei prodotti in offerta nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

Tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 su Amazon.it

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un'offerta dell'Amazon Prime Day

Offerte per categoria

