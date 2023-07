È scoccata l’ora dell’Amazon Prime Day 2023, una due giorni di offerte su gran parte del catalogo prodotti del colosso dell’e-commerce che, l’11 e il 12 luglio, consentirà a molti potenziali acquirenti di acquistare prodotti dalla propria lista dei desideri risparmiando rispetto al prezzo di listino.

In questo articolo vi proponiamo una vasta selezione di smartwatch e smartband proposti in offerta da Amazon per l’occasione. I prodotti sono elencati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo e potrebbero rappresentare l’occasione giusta per chi volesse regalarsi (o regalare) un nuovo compagno smart da polso.

Amazon Prime Day: sono tanti gli smartwatch in offerta

L’Amazon Prime Day propone in sconto, anche quest’anno, un buon numero di smartwatch, con e senza Wear OS (il sistema operativo da polso di Google) e anche qualche smartband. Tra questi, rientrano gli attuali flagship di Samsung della serie Galaxy Watch5 (trovate qui la nostra recensione del modello Pro), oltre a tantissime proposte a marchio Amazfit (brand del panorama Xiaomi), Fitbit, TicWatch (Mobvoi), HUAWEI, e agli sportwatch di Garmin.

Scopriamo, dunque, le migliori proposte in ambito smartwatch/smartband del Prime Day 2023; come detto in precedenza, le offerte sono elencate in ordine decrescente di prezzo.

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Gli smartwatch e le smartband rappresentano soltanto una minima parte dei prodotti in offerta nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

Tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 su Amazon.it

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta dell’Amazon Prime Day, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS: i nostri consigli di questo mese