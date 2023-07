Fastweb è ancora l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la nota azienda di data analysis conosciuta per aver sviluppato Speedtest. Si tratta del secondo riconoscimento di fila per l’operatore virtuale, dopo quello ricevuto lo scorso gennaio.

La rete mobile di Fastweb è la più veloce d’Italia secondo Ookla

Dopo il riconoscimento ottenuto nel terzo e quarto trimestre 2022, Fastweb riconferma il primato anche nel primo e nel secondo trimestre del 2023 e ottiene lo Speedtest Award per la più elevata velocità di rete mobile. Ookla ha confrontato i risultati di 294.622 test svolti dai clienti Fastweb in Italia attraverso l’app Speedtest (disponibile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e ha calcolato lo “Speed Score” di ogni operatore.

“Gli Speedtest Awards, assegnati da Ookla, sono un riconoscimento prestigioso riservato agli operatori di banda larga fissa e mobile più veloci e performanti in tutto il mondo“, ha commentato Doug Suttles, CEO di Ookla. “Siamo lieti di attribuire a Fastweb il premio per la rete mobile più veloce in Italia. Questo risultato attesta le elevate prestazioni dell’operatore negli ultimi due trimestri del 2022 e il primo semestre del 2023, in base alle analisi rigorose di Ookla sulle misurazioni effettuate dai consumatori con Speedtest“.

La rete mobile Fastweb ha ottenuto la migliore prestazione, con un valore medio di 97,84 Mbps in download e 12,64 Mbps in upload; il suo punteggio è di 91,31, il più alto registrato in Italia e del 30% superiore al secondo classificato (WINDTRE, alla quale, curiosamente, si appoggia). Quest’ultima si è fermata a 69,43 punti, con un valore medio di 70,23 Mbps e 12,11 Mbps, ed è seguita da Vodafone (62,71 punti, velocità medie di 56,94 Mbps e 12,21 Mbps), Iliad (54,92 punti, velocità medie di 62,61 Mbps e 8,91 Mbps) e TIM (50,18 punti, velocità medie di 48,11 Mbps e 11,18 Mbps).

“Questo riconoscimento certifica il primato della nostra rete mobile così come la solidità della nostra strategia infrastrutturale“, ha affermato Walter Renna, Chief Product Officer di Fastweb. “La scelta di investire costantemente in innovazione e reti proprietarie ci consente di differenziarci dal mercato e ci posiziona come azienda leader nell’offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti“.

Per maggiori informazioni sullo Speedtest Award potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte operatori virtuali