È tempo di premiazioni in casa Ookla, l’azienda leader nei servizi di testing e data analysis per le reti fisse e mobili ha incoronato l’operatore con la rete mobile più veloce del secondo semestre 2022, assegnando lo Speedtest Award a Fastweb. Scopriamo insieme i dettagli.

Fastweb è l’operatore con la rete mobile più veloce e si aggiudica lo Speedtest Award di Ookla

Ookla non è nuova a questo tipo di rapporti, forte della diffusione delle sue applicazioni mobili Speedtest, l’azienda ha analizzato i dati provenienti dai test svolti con i propri software, assegnando uno Speed Score ad ogni operatore (qui potete prendere visione del report completo).

La rete di Fastweb è dunque quella che ha ottenuto i migliori risultati in termini di velocità, l’operatore si è infatti aggiudicato il titolo grazie ad un valore medio di 73,17 Mbps in download e 12,45 Mbps in upload, totalizzando uno Speed Score di 68,27, il più alto d’Italia.

Doug Suttles, CEO di Ookla ha commentato l’assegnazione del premio con le seguenti parole:

Gli Speedtest Awards, assegnati da Ookla, sono un riconoscimento prestigioso riservato agli operatori di banda larga fissa e mobile più veloci e performanti in tutto il mondo. Siamo lieti di attribuire a Fastweb il premio per la rete mobile più veloce in Italia. Questo risultato attesta le elevate prestazioni dell’operatore negli ultimi due trimestri del 2022, in base alle analisi rigorose di Ookla sulle misurazioni effettuate dai consumatori con Speedtest.

Anche Fastweb ha espresso entusiasmo per il traguardo raggiunto, attraverso le parole dell’amministratore delegato Alberto Calcagno:

Questo riconoscimento è la prova di come gli investimenti in infrastrutture facciano la differenza. La scelta di investire costantemente in innovazione e in reti proprietarie è l’elemento differenziante che ci consente di offrire servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti e che ci ha permesso di conseguire 37 trimestri consecutivi di crescita, in totale controtendenza rispetto al mercato.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche