Sappiamo bene come praticamente tutti i produttori di smartphone concentrino buona parte delle proprie risorse nell’implementazione di un comparto fotografico che sia il migliore possibile sui propri dispositivi, Samsung ovviamente non fa eccezione e, a differenza di altri, offre ai propri utenti anche un’app aggiuntiva: Expert Raw.

Si tratta di un’applicazione dedicata agli amanti della fotografia mobile, ovvero tutti quegli utenti che acquistano un dispositivo Galaxy proprio in virtù delle performance fotografiche disponibili. Il colosso coreano ha avviato nelle ultime ore il rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione Expert Raw, che arriva così alla versione 2.0.10.6; vediamo insieme le novità .

Samsung aggiorna Expert Raw e migliora ulteriormente le performance fotografiche di Galaxy S23 Ultra

Abbiamo visto negli ultimi tempi come l’azienda si sia dedicata con particolare enfasi al miglioramento del comparto fotografico dei dispositivi della serie Galaxy S23, probabilmente anche a causa delle critiche ricevute sotto diversi aspetti.

La maggior parte delle novità e delle migliorie (recenti) sono state implementate attraverso il tanto atteso aggiornamento di giugno, ma non solo; anche l’app Expert Raw infatti riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda e, dopo l’ultimo aggiornamento ricevuto, è giunto nuovamente il tempo di implementare alcuni aggiustamenti.

Expert Raw è un’applicazione sviluppata dal colosso che strizza l’occhio agli utenti che vogliono di più dalla fotocamera del proprio dispositivo, il software consente infatti di salvare gli scatti effettuati sia in formato JPEG che in formato RAW, formato più grezzo che permette però di operare tutta una serie di aggiustamenti aggiuntivi, come ad esempio la possibilità di avere una gamma dinamica più ampia o più opzioni per la regolazione manuale delle impostazioni di scatto (ISO, messa a fuoco, velocità dell’otturatore, bilanciamento del bianco, ecc.).

The new version of S23 Ultra Expert RAW 2.0.10.6 has returned the color saturation of the main camera to the normal level, and the faces are no longer yellowish. However, the ultra-wide angle, 3x and 10x have not changed, and are still oversaturated. 50MP also has a huge change,… pic.twitter.com/F7VxXNrBRy — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 9, 2023

Il tweet che potete vedere qui sopra è stato pubblicato dal leaker Ice Universe che, dopo aver effettuato l’ultimo aggiornamento disponibile di Expert Raw, ha deciso di condividere le proprio impressioni in merito.

Come potete notare, l’ultimo update del software in questione ha apportato alcuni miglioramenti al sensore principale di Galaxy S23 Ultra, andando a sistemare il precedente problema inerente alla saturazione del colore che in precedenza restituiva scatti giallastri. Purtroppo sembra che l’aggiustamento in questione sia valido solo per il sensore principale, visto che utilizzando gli altri sensori, pare che nulla sia cambiato rispetto a prima.

The default camera is 12MP vs the new version is Expert raw 50MP. pic.twitter.com/KJrqgeIrlX — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 10, 2023

Nel tweet qui sopra invece potete notare una comparativa tra gli scatti effettuati con il sensore da 12 MP e la modalità Expert Raw da 50 MP, come potete vedere anche dal tweet successivo, sembra che Samsung abbia migliorato notevolmente i risultati restituiti dalla modalità Expert Raw a 50 MP, che è quella che più si avvicina alla qualità del sensore principale quando scatta a 12 MP, rispetto ai 50 MP e 200 MP.

The order is: default 12MP, default 50MP, default 200MP, and new expert raw 50mp.What I want to say is that the new version of expert raw 50MP is the one closest to the default 12MP HDR and color, and it performs best, instead of the default 50MP and 200MP. pic.twitter.com/EmiANlBSuU — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 10, 2023

Insomma, l’azienda coreana sembra aver ascoltato i pareri dei propri utenti, tentando di migliorare quanto più possibile il comparto fotografico dei propri smartphone di punta, in attesa di ulteriori implementazioni o aggiustamenti; qualora foste possessori di uno smartphone della serie Galaxy S23 e voleste utilizzare l’ultima versione disponibile di Expert Raw, sarà sufficiente recarsi sul Galaxy Store per verificare l’eventuale presenza dell’aggiornamento e procedere alla sua installazione.

