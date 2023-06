Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’applicazione Expert RAW, che arriva così alla versione 2.0.09.1.

Ricordiamo che si tratta di un’app molto apprezzata da chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera del proprio smartphone, in quanto consente di salvare le immagini sia in formato JPEG che in formato RAW e offre agli utenti tutta una serie di funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di avere una gamma dinamica più ampia o più opzioni per la regolazione manuale delle impostazioni di scatto (ISO, messa a fuovo, velocità dell’otturatore, bilanciamento del bianco, ecc.).

In sostanza, Expert RAW rappresenta una soluzione molto apprezzata da chi acquista gli smartphone del colosso coreano proprio per sfruttarli in ambito fotografico, in quanto riesce ad offrire un qualcosa in più rispetto ad una dotazione che, quantomeno nei modelli di fascia alta, è già superiore alla media.

Le novità della versione 2.0.09.1 di Expert RAW

La versione 2.0.09.1 di Expert RAW è stata rilasciata alcune settimane fa (intorno alla fine di aprile) ma soltanto per una ristretta cerchia di utenti mentre ora pare sia stata messa a disposizione di tutti e, pertanto, nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili.

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, con tale release gli utenti potranno contare su un miglioramento della qualità dell’immagine (non è chiaro purtroppo in quale specifico aspetto) e sulla correzione di alcuni bug.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione Expert RAW, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può essere scaricata dagli smartphone del colosso coreano compatibili anche attraverso il Samsung Galaxy Store seguendo questo link.

