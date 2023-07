Come avrete visto, Samsung ha deciso di proporre un nuovo cashback sulla serie Samsung Galaxy S23, che riguarda tutti e tre i modelli della gamma e che prevede un rimborso fino a 300 euro. Sul Samsung Shop ufficiale, il produttore ha lanciato un nuovo coupon cumulabile con l’iniziativa, che consente di acquistare gli smartphone con il 20% di sconto. E non è finita qui!

20% di sconto + 5% ulteriore per la serie Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono disponibili sul Samsung Shop con un codice sconto che fa scendere i prezzi del 20%. Il coupon è compatibile con il rimborso di 100, 200 e 300 euro previsto per l’acquisto presso i rivenditori aderenti (tra i quali compare ovviamente lo shop online ufficiale) ed è disponibile fino alle 23:59 dell’8 agosto 2023. I tre smartphone Android sono acquistabili sul sito a prezzo pieno, ma grazie al coupon PREMIUMS23 diventano decisamente più appetibili. In più, fino al 10 luglio 2023 è previsto un ulteriore sconto del 5% sul prezzo di vendita, cumulabile con le altre iniziative promozionali.

Come forse saprete, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ si differenziano sotto pochi aspetti, che comprendono la diagonale del display Dynamic AMOLED 2X (6,1 o 6,6 pollici) e la capacità della batteria, da 3900 o 4700 mAh (qui il nostro confronto completo). Galaxy S23 Ultra è il vero e proprio flagship: condivide il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy con gli altri due, ma alza l’asticella sul comparto fotografico, offrendo una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x; la batteria aumenta fino a 5000 mAh, e lo schermo sale ulteriormente fino a 6,8 pollici (qui la scheda tecnica completa).

Unendo il coupon PREMIUMS23 allo sconto automatico nel carrello del 5%, potete acquistare gli smartphone a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli consigliati: sullo shop online del produttore potete acquistare Samsung Galaxy S23 a partire da 744,04 euro (8-128 GB), Samsung Galaxy S23+ a partire da 934,04 euro (8-256 GB) e Samsung Galaxy S23 Ultra a partire da 1124,04 euro (8-256 GB).

Effettuando l’acquisto entro il 16 luglio 2023 e registrandolo su Samsung Members entro e non oltre il 30 agosto 2023, caricando la prova di acquisto e tutti i dati richiesti, riceverete il cashback di 100, 200 o 300 euro. In questo modo, potrete arrivate a pagare gli smartphone rispettivamente 644,04 euro, 734,04 euro e 824,04 euro. Le iniziative sono valide per tutte le configurazioni e colorazioni.

Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere:

Acquista Samsung Galaxy S23 o S23+ sul Samsung Shop

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra sul Samsung Shop

