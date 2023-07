È tempo di rimodulazioni in casa TIM, l’operatore telefonico ha infatti iniziato ad avvisare alcuni clienti mobile dell’arrivo di nuovi aumenti a partire dal 29 agosto 2023; l’addebito aggiuntivo verrà applicato ai clienti intestatari di alcune tariffe mobili dell’operatore, clienti che subiranno un aumento del canone mensile fino a 2,99 euro. Vediamo i dettagli.

In arrivo nuove rimodulazioni per i clienti TIM mobile

Come anticipato in apertura, l’operatore TIM ha iniziato ad avvisare i propri clienti interessati della futura rimodulazione che verrà messa in atto a partire da fine agosto, attraverso un SMS informativo che varia in base all’offerta dell’utente; di seguito un esempio:

Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 28 agosto la tua offerta avrà un costo di 2 euro al mese in più. In alternativa, puoi continuare ad avere gli stessi contenuti della tua attuale offerta, aderendo con SMS gratuito con testo NOVAR ON al 40916 entro il 28 luglio. Recesso senza penali, né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 30/9. Maggiori info su […], al 409164 o nei negozi TIM.

L’avviso come detto non è il medesimo per tutti i clienti, in alcuni casi è infatti prevista la possibilità di aggiungere gratuitamente sin da subito 50 Giga, la connettività 5G o minuti illimitati alla propria offerta tariffaria; anche gli aumenti previsti dalle rimodulazioni differiscono in base al piano tariffario dell’utente, i costi aggiuntivi potranno variare da 1,99 euro al mese fino a 2,99 euro al mese.

L’operatore prevede anche la possibilità per gli utenti di rifiutare la modifica unilaterale del contratto, dando facoltà di utilizzare il comando NOVAR ON tramite SMS al numero 40916: con questa pratica l’utente potrà mantenere inalterati il costo mensile ed i contenuti della propria offerta; è bene precisare che, a differenza di altre iniziative analoghe passate, questa volta non viene specificato se verrà attivata o meno un’offerta alternativa equivalente.

In alternativa, gli utenti che non volessero sottostare alle modifiche proposte dall’operatore avranno comunque facoltà di esercitare il diritto di recesso gratuito, secondo le seguenti modalità:

compilando direttamente on line il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

inviando il suddetto modulo via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recandosi presso uno dei negozi fisici di TIM

chiamando il numero 119

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche