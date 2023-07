Fitbit sta sviluppando una nuova tecnologia di monitoraggio cardiovascolare che potrebbe essere in grado di analizzare la rigidità arteriosa dell’utente.

Questo è quanto suggerisce un recente brevetto della società di Google specializzata nel segmento dei dispositivi indossabili.

Fitbit ha depositato un brevetto presso l’USPTO che prevede l’utilizzo della tecnologia PPG (fotopletismografia) per esaminare la rigidità arteriosa dell’utente attraverso un sensore inerziale, un sensore PPG e una nuova CPU.

Secondo la documentazione sembra che il nuovo dispositivo possa essere utilizzato durante l’allenamento, il sonno, quando l’utente è in piedi o seduto, in modo che sia in grado di fornire un quadro più accurato delle condizioni dell’apparato cardiovascolare.

Il brevetto riporta che i dati PPG filtrati verrebbero perfezionati per consentire a uno smartwatch Fitbit di identificare meglio i potenziali aspetti della forma d’onda del polso di una persona che sono direttamente correlati alla rigidità arteriosa, un indicatore cruciale nella diagnosi di disfunzione cardiovascolare.

Il nuovo dispositivo di Fitbit potrebbe anche essere dotato di sensori di temperatura e stress che consentirebbero di migliorare l’accuratezza del monitoraggio cardiovascolare.

Questo nuovo sensore PPG potrebbe essere impiegato nelle prossime generazioni di smartwatch Fitbit Versa e Fitbit Sense, nonché sui futuri Google Pixel Watch, tuttavia bisogna tener conto che per ora si tratta solo di un brevetto.

