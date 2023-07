I sensori di tutti gli smartwatch sembrano non andare per nulla d’accordo coi tatuaggi e questo vale anche per i Galaxy Watch, tuttavia per i possessori di questi ultimi c’è una buona notizia: Samsung ha in cantiere un aggiornamento software che dovrebbe risolvere la situazione. In attesa del rilascio, vediamo di inquadrare meglio il tutto.

I tatuaggi mandano in confusione gli smartwatch

Il problema non è limitato ai soli wearable di Samsung, anzi sembra generalizzato: i sensori degli smartwatch vanno in confusione nel momento in cui l’utente abbia dei tatuaggi sul polso, non riuscendo così a rilevare correttamente i dati necessari per varie funzioni legate alla salute e all’attività sportiva.

Entrando più nello specifico, sappiamo che i Samsung Galaxy Watch5 sono dotati di un sensore BioActive che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori (Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica) ed effettua rilevazioni complete di parametri come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e livelli di stress. Ebbene, l’inchiostro dei tatuaggi pare impedire agli ultimi Galaxy Watch — ma anche ai modelli precedenti — di riconoscere se lo smartwatch viene indossato dall’utente oppure no.

Questa incapacità di un corretto rilevamento può condurre a problematiche ulteriori, come ad esempio la mancata entrata in funzione di sensori dedicati all’ambito salute e fitness.

Samsung sta per intervenire

Se da una parte, come detto in apertura, la cattiva notizia sembra valere un po’ per tutti gli smartwatch in commercio — a prescindere dal brand —, dall’altra la buona notizia è limitata ai soli Samsung Galaxy Watch: un moderatore del forum ufficiale della casa sudcoreana — incaricato della gestione della sezione relativa all’app Galaxy Wear — ha confermato che gli sviluppatori Samsung sono a conoscenza della situazione e che stanno lavorando ad una nuova funzione che dovrebbe migliorare la precisione nel rilevamento del polso dell’utente, anche in presenza di tatuaggi.

A detta del moderatore in questione, la soluzione verrà introdotta con un aggiornamento in arrivo nella seconda metà del 2023; purtroppo, non sono state fornite tempistiche più precise. A questo punto, con l’avvicinarsi dell’evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 del 27 luglio e, dunque, con il debutto imminente della nuova serie Samsung Galaxy Watch6, non si può escludere l’introduzione della funzione menzionata direttamente con la nuova One UI Watch5 con base Wear OS 4.

