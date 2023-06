WhatsApp Beta ci dà un assaggio dei Canali con l’aggiornamento 2.23.14.6

Nelle scorse ore, il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’arcinota applicazione di messaggistica — arrivata così alla versione 2.23.14.6 per dispositivi Android — e la novità portata in dote è di quelle interessanti: anche se in due soli mercati, per alcuni beta tester sono già in distribuzione i nuovissimi Canali di WhatsApp.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp, dal multi-account al maggior controllo della privacy, mettendovi inoltre in guardia dalla truffa Pink WhatsApp. Per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta 2.23.14.6: le novità dell’aggiornamento

Agli inizi del mese corrente, vi avevamo parlato del guanto di sfida lanciato da Meta a Telegram attraverso l’annuncio ufficiale dei nuovi Canali di WhatsApp: tale strumento è pensato appositamente per il broadcasting — dunque per la condivisione con un elevato numero di destinatari — di contenuti vari come testo, immagini, video, adesivi e sondaggi. Per maggiori dettagli sui canali, che per la propria natura sono sprovvisti della crittografia end-to-end e vengono intesi come un “modo privato per seguire ciò che ti interessa”, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Subito dopo l’annuncio, la nuova funzione era stata resa disponibile per un numero estremamente ristretto di utenti in Singapore e Colombia, così da consentire loro di prendere parte alle prime fasi di test andando a seguire alcune organizzazioni verificate che hanno aiutato il team di WhatsApp a rifinire l’esperienza d’uso dei canali. In quelle battute iniziali, agli utenti standard era consentito unicamente di seguire i canali di proprio interesse, ma non di procedere essi stessi alla loro creazione.

Adesso questo scenario si sta evolvendo: a seguito del rilascio dell’aggiornamento 2.23.14.6 di WhatsApp Beta per dispositivi Android, alcuni beta tester hanno guadagnato proprio la possibilità inizialmente preclusa: possono creare un nuovo Canale. La cattiva notizia è che, al pari del primo test, anche questa sua evoluzione è rivolta unicamente agli utenti in Singapore e Colombia, dunque tutti gli altri per il momento dovranno limitarsi ad osservare da lontano.

Com’è noto, l’introduzione dei Canali ha portato ad una riorganizzazione della schermata principale di WhatsApp: i tab in basso sono ora Chat, Chiamate, Community e Aggiornamenti; in quest’ultimo confluiscono sia gli aggiornamenti di stato che i Canali. Dunque, gli utenti che vivano in uno dei due mercati interessati e che siano desiderosi di scoprire se la nuova funzione sia già stata attivata per il proprio account non devono far altro che aprire il tab Aggiornamenti e cliccare sull’icona “+” accanto all’intestazione Canali. Allo stato attuale, viene richiesto di fornire un nome ed una descrizione ai fini della creazione di un nuovo canale, mentre in futuro si potrà scegliere anche un nome utente.

Dal momento che siamo di fronte ad una funzione totalmente inedita per gli utenti di WhatsApp, è giusto che la schermata introduttiva raccolga una serie di informazioni essenziali:

un Canale può raggiungere un numero illimitato di follower (per ora, il più famoso è NoticiasRCN);

i Canali sono pubblici e così anche la loro cronologia: qualsiasi utente può cercarli e vedere i messaggi degli ultimi 30 giorni;

gli utenti possono vedere il Canale, ma la privacy di chi l’ha creato viene tutelata: nome, numero di telefono e immagine di profilo dell’utente non vengono mostrati;

chi crea un Canale ne è responsabile e deve assicurarsi che rispetti le linee guida del servizio.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel paragrafo precedente, si è chiarito che per adesso i Canali e la possibilità di crearli sono disponibili in due soli mercati; per tutti gli altri, le prossime settimane saranno probabilmente foriere di novità. Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.