Dopo aver rilasciato la modalità companion che offre agli utenti la possibilità di utilizzare un account esistente su diversi dispositivi, il team di WhatsApp ora sta sviluppando una funzionalità che consente di accedere a più account WhatsApp dallo stesso dispositivo.

Uno screenshot catturato nella versione beta 2.23.13.5 di WhatsApp Business per Android rivela che WhatsApp sta lavorando su una funzionalità multi-account gestibile attraverso un pratico menu che consentirà agli utenti di selezionare a quale account vogliono accedere.

Quando l’utente configurerà un account aggiuntivo per la prima volta, questo verrà memorizzato sul suo dispositivo fino a quando non deciderà di disconnettersi dall’account.

Con l’integrazione della funzione multi-account gli utenti avranno la possibilità di gestire le proprie conversazioni personali, discussioni di lavoro e altre interazioni sociali all’interno di un’unica app, inoltre questa separazione garantirà che gli utenti possano mantenere la privacy, gestire in modo efficiente le notifiche e passare da un account all’altro senza la necessità di utilizzare altre app.

La funzionalità multi-account di WhatsApp è in fase di sviluppo

Questa funzionalità dovrebbe semplificare anche la gestione di più account su dispositivi diversi. Anziché dover installare e configurare WhatsApp separatamente su ciascun dispositivo, gli utenti potranno accedere e passare da un account all’altro utilizzando un’unica app sul proprio dispositivo principale.

Sebbene questa funzionalità sia stata individuata in WhatsApp Business, non ci sono indicazioni che suggeriscano che si tratti di uno strumento esclusivo per le aziende, quindi dovrebbe diventare disponibile per tutti in futuro.

La funzionalità multi-account è in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un futuro aggiornamento dell’app. Con l’occasione ricordiamo che WhatsApp ha recentemente presentato i canali: ecco come funzionano.

