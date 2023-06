Il team di sviluppatori dietro alla celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio offerto ai propri utenti, uno degli scopi principali dell’applicazione è quello di garantire la sicurezza e la privacy di coloro che la utilizzano; per farlo, nel corso del tempo, sono state introdotte diverse funzionalità come la crittografia end-to-end, il nuovo lucchetto chat che consente di proteggere le conversazioni più intime con una password, i messaggi effimeri, il blocco degli screenshot per i messaggi Visualizza una volta e la possibilità di mantenere riservata la presenza dell’utente online.

Nelle ultime ore, attraverso un post sul blog ufficiale, sono state annunciate due nuove funzionalità che vanno ad aggiungersi a quelle appena citate, il cui scopo è quello di aumentare e tutelare maggiormente la privacy degli utenti grazie a nuovi strumenti; scopriamoli insieme.

WhatsApp introduce “Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti” e “Controllo della privacy”

La prima novità introdotta dal team di sviluppatori di WhatsApp prende il nome di Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti, essa consente agli utenti di avere più privacy e controllo sulle chiamate in arrivo, la nuova funzione infatti aiuta a filtrare spam, truffe e chiamate da persone sconosciute per una maggiore protezione. Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti non faranno squillare lo smartphone, ma rimarranno comunque visibili nella lista delle chiamate.

La seconda novità introdotta invece è il Controllo della privacy, pensato per consentire a tutti gli utenti (anche ai meno esperti) di conoscere le varie funzionalità offerte da WhatsApp per la propria protezione; si tratta di una sorta di percorso guidato alla scoperta delle varie impostazioni sulla privacy, così che l’utente possa scegliere il livello di protezione che preferisce in un unico posto. Selezionando “Avvia controllo” nelle impostazioni sulla privacy, si avrà accesso a vari livelli di privacy, utili a rafforzare la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e dei dati personali.

Le nuove funzionalità sopra esposte sono attualmente in fase di distribuzione e dovrebbero già essere presenti sulla maggior parte dei dispositivi.

