Annunciato lo scorso 13 giugno, in occasione del secondo feature drop dell’anno, il tanto atteso nuovo aggiornamento per Fitbit Sense 2 e Fitbit Versa 4 è in roll out da questa sera e per scaricarlo e installarlo è sufficiente aprire l’applicazione Fitbit e cliccare sulla notifica di download.

L’aggiornamento di cui parliamo è contrassegnato dal numero di versione 194.61 e porta con sé tutte le novità annunciate da Google lo scorso 13 giugno, con in più una piacevole sorpresa legata al GPS dinamico e diverse correzioni di bug e migliorie a livello di sistema. Il changelog completo è qui sotto:

Questo aggiornamento include supporto per caratteri globali e testo da destra a sinistra, in modo che tu possa leggere le notifiche in arrivo in più lingue. Visualizza messaggi, eventi di calendario, chiamate in arrivo e altre notifiche in hindi, arabo, vietnamita e altre lingue ancora.

Visualizza il tuo livello di recupero giornaliero sul tuo smartwatch. Installa il riquadro Recupero nell’app Fitbit e poi scorri a sinistra o a destra dal quadrante orologio per visualizzare il tuo livello. Tieni presente che per vedere il livello di recupero giornaliero, devi disporre di un abbonamento a Fitbit Premium. Per ulteriori informazioni, vedi Che cos’è il livello di recupero giornaliero nell’app Fitbit?

Visualizza il monitoraggio della salute mestruale sul tuo smartwatch. Installa il riquadro Salute mestruale nell’app Fitbit e poi scorri a sinistra o a destra dal quadrante orologio per monitorare il tuo ciclo e anche registrare una mestruazione. Per ulteriori informazioni, vedi Come si utilizza l’app Fitbit per monitorare la mestruazione?

Cambia il tuo quadrante orologio senza aprire l’app Fitbit. Sul tuo smartwatch, tieni premuto sul quadrante orologio corrente per passare tra i quadranti orologio salvati. Per ulteriori informazioni, vedi Come si cambia il quadrante orologio sul mio dispositivo Fitbit?

Il tuo smartwatch ora supporta il GPS dinamico. Quando il tuo smartphone è nelle vicinanze, il tuo smartwatch può usare i sensori GPS dello smartphone per acquisire i dati GPS anziché i sensori del GPS integrato sul tuo smartwatch. Questa opzione preserva la durata della batteria sul tuo smartwatch. Per ulteriori informazioni, vedi Come si utilizza il GPS sul mio dispositivo Fitbit?

Questa release include correzioni di bug e miglioramenti.

Leggi anche: La prova di Fitbit Sense 2 e Versa 4: ECG, Google Wallet e tanta, tanta, qualità