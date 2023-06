A otto giorni di distanza dall’aggiornamento di giugno, Google Pixel Watch ha da pochi minuti iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta sul primo smartwatch Made by Google il Pixel Feature Drop di giugno 2023, secondo importante aggiornamento delle funzionalità per il dispositivo.

Le novità del Feature Drop sono piuttosto interessanti e, oltre a Pixel Watch, coinvolgono anche alcuni smartwatch targati Fitbit, azienda che da alcuni anni è parte della famiglia Google.

Google Pixel Watch riceve il Pixel Feature Drop di giugno 2023

Con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, Google ha rilasciato il Pixel Feature Drop di giugno 2023 per tutti i suoi smartphone ma anche per il proprio smartwatch Google Pixel Watch, che la scorsa settimana aveva già ricevuto un aggiornamento software che portava sul dispositivo le patch di sicurezza aggiornate a giugno 2023.

Le novità introdotte sono cinque e completano ulteriormente la dotazione, sia in termini di monitoraggio della salute che in termini di funzionalità per l’attività fisica, dello smartwatch (che rimane aggiornato alla versione 3.5 di Wear OS).

Prima di procedere con l’analisi delle novità, nel caso in cui siate fortunati possessori dello smartwatch, vi ricordiamo che per verificare la presenza dell’aggiornamento vi basterà raggiungere il menu delle impostazioni, effettuare un tap su “Sistema” e poi, ancora, su “Aggiornamenti di sistema”.

Monitoraggio notturno della saturazione dell’ossigeno (SpO2)

Con il Pixel Feature Drop di giugno 2023, Google Pixel Watch riceve la possibilità di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue notturna e potrà aiutare gli utenti a identificare l’andamento del valore durante il sonno.

Notifiche legate al monitoraggio della frequenza cardiaca

Sin dal lancio, Google Pixel Watch monitora continuamente (giorno e notte) la frequenza cardiaca dell’utente.

Lo smartwatch è ora in grado di inviare all’utente una notifica se la frequenza cardiaca risultasse insolitamente alta o bassa, in quanto questo potrebbe essere l’indicatore di problemi di salute, in corso o all’orizzonte.

Google Assistant in più lingue

Wear OS guadagna il supporto a nuove lingue per Google Assistant: tra le lingue uffiicialmente supportate entrano a far parte l’italiano, il portoghese, lo svedese, il polacco e lo spagnolo.

Pausa automatica della corsa

Google Pixel Watch è ora in grado di mettere in pausa automaticamente una sessione di corsa, camminata o esercizio in bicicletta nel momento in cui l’utente deve fermarsi a un semaforo o fare una breve pausa.

Quando poi l’utente riprende l’allenamento, lo smartwatch riprenderà automaticamente a monitorare la sessione in corso.

Google Pixel Watch integra maggiormente Spotify

Spotify sarà più presente al polso degli utenti Pixel Watch grazie alla presenza di tre nuovi “Tile” che consentiranno di avviare rapidamente una sessione DJ, ascoltare i podcast e accedere alla playlist “Alta Rotazione“.

Google Pixel Watch guadagna un nuovo cinturino

Mostrata già al momento della presentazione, la Metal Links Band del Google Pixel Watch sarà in vendita a partire da questa settimana, ovviamente sui mercati in cui lo smartwatch è ufficialmente venduto (e quindi non in Italia).

Si tratta di un cinturino realizzato in acciaio inossidabile, a maglie (che possono essere rimosse per adattarsi a qualsiasi posto), disponibile nelle due colorazioni Matte Black e Brushed Silver. La data dell’inizio delle vendite è fissata in venerdì 16 giugno 2023 attraverso il Google Store, mentre il prezzo di listino è pari a 199,99 dollari sul mercato statunitense.

Tante novità anche per gli smartwatch Fitbit

Oltre a Google Pixel Watch, il colosso di Mountain View ha rilasciato il Feature Drop di giugno 2023 anche per alcuni degli smartwatch targati Fitbit, azienda acquisita da Big G nel 2019. Si tratta del primo importante aggiornamento delle funzionalità per questi dispositivi. Di seguito riportiamo le novità introdotte, indicando i dispositivi su cui arrivano.

Aggiornamenti di salute e fitness

Dopo l’aggiornamento, il menu Allenamento presenterà un elenco completo di modalità di allenamento tra cui scegliere, con le modalità di allenamento più recenti in alto, evitando all’utente di dovere aprire l’app Fitbit per regolare manualmente l’elenco.

Questa funzionalità è disponibile sui Fitbit Luxe, Charge 5, e Inspire 3.

“Daily Readiness” a colpo d’occhio

Il punteggio di recupero giornaliero è ora presente a colpo d’occhio e mostra all’utente se il suo corpo è pronto per affrontare un allenamento o ha bisogno di dare priorità al riposot.

Questa novità arriva su tutti gli smartwatch e tutti i fitness tracker targati Fitbit.

Nuovo tile “Salute mestruale”

Fitbit Sense 2 e Versa 4 ricevono il nuovo tile “Salute mestruale” che visualizza lo stato del ciclo mestruale e consente di modificare le informazioni senza che ci sia più il bisogno di accedere allo smartphone per apportarle.

Supporto alle notifiche in più lingue

Alcuni smartwatch Fitbit (Sense 2, Versa 4, Charge 5, Luxe e Inspire 3) guadagnano il supporto a svariate nuove lingue, con il supporto a caratteri globali e al testo da destra e sinistra.

Gli utenti potrano ricevere messaggi in hindi, leggere l’ID chiamante in arabo, visualizzare gli eventi in calendario in vietnamita e molto altro.

Nuovi quadranti e nuovi stili per l’orologio

Su Fitbit Sense 2 e Versa 4 diventa più facile cambiare il quadrante dell’orologio: basterà premere a lungo sulla schermata iniziale. Su Fitbit Luxe, Charge 5 e Inspire 3, invece, arrivano quattro nuovi quadranti orologio.

