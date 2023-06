Il noto produttore di smartphone OnePlus sembra essere in procinto di espandere la sua linea di dispositivi “Nord” con l’introduzione di due nuovi modelli: OnePlus Nord 3 (la cui scheda tecnica non ha più segreti grazie a un nuovo leak) e il più economico OnePlus Nord CE 3. Nonostante le informazioni su design e specifiche siano ancora scarse, alcune indiscrezioni stanno già facendo il giro del web, grazie alla comparsa di una pagina dedicata a entrambi i dispositivi su Amazon India.

Ecco le prime immagini di OnePlus Nord CE 3

I colleghi di Pricebaba hanno pubblicato di recente alcune immagini che sembrerebbero raffigurare proprio il prossimo smartphone di fascia media OnePlus Nord CE 3. Stando alle immagini condivise (che trovate nella galleria sottostante), sebbene il design dello smartphone non sia visibile nella sua interezza e sia anche coperto da una cover protettiva, il comparto fotocamere di questo dispositivo sembra presentare notevoli somiglianze con il Realme 10 Pro+, lanciato a novembre dello scorso anno.

Osservando la foto più nel dettaglio si nota che la disposizione delle tre fotocamere (che dovrebbero essere da 50 megapixel la principale, da 8 megapixel la secondaria e da 2 megapixel il terzo sensore) è quasi identica, ad eccezione del fatto che tutto il comparto sembrerebbe inserito in una grande isola che si estende in continuità con il retro dello smartphone.

Anche la forma del flash LED ha subito un cambiamento: da una configurazione rettangolare, si è passati a una forma rotonda, che sembra essere più simile al design adottato dal fratello minore, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (che trovate nell’immagine di copertina). Quest’ultimo è già disponibile per l’acquisto presso diversi store specializzati in Italia. Se siete interessati all’acquisto di questo dispositivo, potete portarvelo a casa nella colorazione Pastel Lime cliccando il link Amazon qui sotto che vi permette di accedere direttamente alla pagina di acquisto.

Un’anticipazione delle specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3

Nonostante la maggior parte delle specifiche tecniche ufficiali di OnePlus Nord CE 3 siano ancora avvolte nel mistero, alcune indiscrezioni permettono di delineare un quadro preliminare del dispositivo.

Dalle informazioni raccolte, sembra che lo smartphone sarà dotato di una porta infrarossi, uno scanner di impronte digitali posizionato sotto al display. Al fine di distinguere i prodotti di fascia medio-alta da quelli di fascia medio-bassa, il produttore ha scelto di non includere l’iconico alter slider nei dispositivi più economici. Sembrerebbe che anche OnePlus Nord CE 3 dovrà rinunciare a questa caratteristica che permette di per attivare e disattivare la modalità silenziosa in rapidità, a differenza dei modelli più costosi che invece la mantengono.

Si prevede che il Nord CE 3 sfoggerà un display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, garantendo quindi un’esperienza visiva di alto livello. Sotto il cofano, dovrebbe trovare posto il SoC Qualcomm Snapdragon 782G (una versione più potente dello Snapdragon 778G), affiancato da un massimo di 12 GB di RAM.

Per quanto riguarda il sistema operativo, si ipotizza che il dispositivo sarà alimentato da Android 13 con l’interfaccia grafica proprietaria OxygenOS 13.1 (l’ultima attualmente disponibile). Infine, si prevede che il dispositivo sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC da ben 80 W. Non ci resta altro da fare che attendere ulteriori dettagli su questo nuovo dispositivo di fascia media di OnePlus.

