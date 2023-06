In Rete continuano a susseguirsi quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus Nord 3, nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese.

In attesa della sua presentazione ufficiale, in programma per il prossimo mese, nelle scorse ore è stato il leaker Mukul Sharma a condividere su Twitter quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone di OnePlus (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco la presunta scheda tecnica di OnePlus Nord 3

Stando alle nuove indiscrezioni, che seguono di una settimana le immagini rendering ufficiose, lo smartphone di OnePlus dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5 K e refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 9000.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 16 GB di RAM con tecnologia LPDDR5X (dovrebbero esserci versioni con 8 GB o 12 GB).

Il comparto imaging dovrebbe comprendere una fotocamera frontale da 16 megapixel (posizionata in un foro in alto al centro dello schermo) e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un terzo sensore da 2 megapixel (probabilmente per il calcolo della profondità).

Ed ancora, OnePlus Nord 3 dovrebbe poter contare anche su una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 80 W), due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, un motore lineare X-axis, il supporto alla connettività NFC, un trasmettitore IR, un Alert Slider e un sistema di raffreddamento a camera di vapore da 4.129,8 mm

Dal punto di vista software, infine, il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia OxygenOS 13.1, basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando OnePlus Nord 3 sarà lanciato in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

