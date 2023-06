Un nuovo report di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) conferma che negli Stati Uniti la serie iPhone 14 sta facendo registrare risultati molto positivi e conquistando tanti utenti Android.

Si tratta di un campanello d’allarme per Google e gli altri produttori di smartphone Android, da anni protagonisti di una sorta di “battaglia” che vede contrapposti Android con le sue libertà da una parte e iOS con la sua super ottimizzata esperienza utente dall’altra.

Negli Stati Uniti iPhone piace agli utenti Android

Un nuovo capitolo di questa lunga sfida è stato scritto con un recente report di Consumer Intelligence Research Partners, stando al quale negli Stati Uniti il numero di utenti Android che ha deciso di passare ad iPhone ha raggiunto i livelli più alti dal 2018.

Dalle interviste condotte fino a marzo 2023 dallo staff di Consumer Intelligence Research Partners con i possessori di iPhone emerge che il 15% degli intervistati prima di avere il melafonino usava uno smartphone Android e per trovare una percentuale così elevata di utenti che hanno effettuato lo switch dall’OS di Google a quello di Apple bisogna arrivare al marzo 2018 (il sondaggio dell’anno precedente aveva portato al risultato del 16% mentre quello del 2016 addirittura al 21%).

In sostanza, negli Stati Uniti sono tornati a crescere in modo considerevole gli utenti Android che hanno deciso di passare al melafonino mentre pare che siano pochi quelli che hanno acquistato un iPhone come primo telefono, come dimostra chiaramente il grafico qua sotto con le percentuali di provenienza divise per sistema operativo.

E anche la percentuale di fedeltà è inferiore, ovviamente, seppur la differenza fra i sistemi operativi di Apple e Google sia di appena il 3%; seppur di poco, gli utenti con un iPhone sono più “fedeli” al loro smartphone rispetto a quelli che possiedono uno smartphone con Android.

C’è da precisare che questo sondaggio non è necessariamente indicativo di un trend globale e ciò in quanto il mercato della telefonia statunitense è molto diverso per esempio da quello italiano: negli USA sono tantissimi gli utenti che acquistano i telefoni approfittando delle offerte dei vari carrier mentre nel nostro Paese è più comune l’acquisto di uno smartphone senza passare dalle offerte a rate degli operatori telefonici e, pertanto, per gli iPhone (che sono molto costosi) è più difficile sbaragliare la concorrenza Android.