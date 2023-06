ASUS non ha che da definire gli ultimi dettagli in vista dell’imminente presentazione del suo nuovo smartphone di riferimento, quell’ASUS ZenFone 10 già oggetto di conferme ufficiali del produttore e adesso protagonista di un corposo leak che ne mostra in anteprima tutte le colorazioni ufficiali.

ASUS ZenFone 10 in cinque colorazioni: a voi la scelta

Poco più di una settimana addietro, il produttore taiwanese aveva confermato la data della presentazione ufficiale di ASUS ZenFone 10 e fornito alcune ghiotte anticipazioni di natura tecnica: il nuovo smartphone dell’apprezzata famiglia Zenfone verrà ufficializzato il prossimo 29 giugno — dunque tra meno di due settimane — e raccoglierà l’eredità del suo elogiato predecessore attraverso un abbinamento di dimensioni compatte e caratteristiche da top di gamma assoluto.

In questa sede, è soprattutto la parte estetica del dispositivo a richiedere la nostra attenzione: l’immancabile Evan Blass (aka @evleaks) ha condiviso su Twitter dei render dall’aria ufficiale che ci mostrano ad alta risoluzione tutte le colorazioni ufficiali di ASUS ZenFone 10. Sono cinque in totale e offrono una notevole varietà di scelte: alle classiche bianca e nera, si affiancano una versione rossa e una blu, ma soprattutto una vivace verde chiaro, che corrisponde esattamente al colore usato da ASUS nei teaser ufficiali. I più attenti tra di voi ricorderanno probabilmente che lo scorso anno ZenFone 9 era stato proposto nelle colorazioni Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue e Sunset Red; ebbene, pare proprio che tutte e quattro verranno riproposte, con una sola variante completamente inedita.

Del resto, tutto il design sembra studiato per riprendere quanto di buono fatto lo scorso anno: le immagini mostrano un ASUS ZenFone 10 dalle linee pulite, con uno schermo dai bordi piatti, un frame laterale metallico con linee studiate per facilitare la presa e un retro opaco con una texture dedicata che risulta piacevole al tatto e confortevole da maneggiare. La fotocamera anteriore trova ancora una volta posto in un foro nell’angolo in alto a sinistra e anche la disposizione delle due fotocamere posteriori è identica allo scorso anno, sebbene sul piano dell’hardware ci siano delle novità probabilmente parecchio sostanziose in vista.

Date un’occhiata alle immagini seguenti e diteci nei commenti se il nuovo ASUS ZenFone 10 incontra o meno i vostri gusti.

Piccolo, ma senza compromessi tecnici

Come si accennava in apertura, in sede di conferma della data di lancio, il produttore ha pensato bene di accrescere la curiosità di appassionati e addetti ai lavori attraverso alcune anticipazioni tecniche ben mirate.

Il teaser seguente le riassume tutte e ci parla di un ASUS ZenFone 10 dalle dimensioni compatte, con un display da 5,9 pollici di diagonale e potenza da vendere nel palmo di una mano: il cuore pulsante del dispositivo sarà l’apprezzatissima Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che quest’anno sta facendo le fortune di tutti i top di gamma Android. ASUS fa poi riferimento alle colorazioni inedite, ma di questo ci siamo già occupati nel paragrafo precedente. Sono piuttosto da segnalare la ricarica wireless — un’ottima notizia, visto che si vocifera persino dell’implementazione di una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica a 67 W — e il nuovo stabilizzatore video gimbal ibrido 2.0 a 6 assi.

Esaurite per adesso le informazioni ufficiali, ci spostiamo nel territorio delle indiscrezioni. Salvo ribaltoni, il display di ASUS ZenFone 10 sarà di tipo AMOLED, supporterà il refresh rate a 120 Hz — come ZenFone 9 prima di lui — e sarà protetto da un Gorilla Glass Victus, mentre i tagli di memoria disponibili dovrebbero essere due: da 256 GB e 512 GB di memoria interna, entrambi con 16 GB di memoria RAM. Quanto al comparto fotografico, si parla di un sensore principale da 200 megapixel con tanto di OIS, mentre la configurazione della seconda fotocamera rimane un mistero. Come lo scorso anno, dovrebbe essere presente anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere. A livello software, ci si aspetta Android 13 con ZenUI 10 al lancio. A livello di connettività, si riporta un set-up completo: 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth v5.3, GPS, QZSS, NavIC, USB Type-C port, NFC; ASUS dovrebbe aver trovato spazio a sufficienza persino per speaker stereo e ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Il prezzo di listino vociferato si aggira sui 749 dollari (circa 683 euro), ma tra meno di due settimane conosceremo quello ufficiale.

