Huawei è stata una delle prime aziende a cimentarsi nella realizzazione di smartphone pieghevoli, nonostante i suoi dispositivi non abbiano riscosso il medesimo successo dei concorrenti, la società si è sempre impegnata strenuamente per confezionare smartphone degni di nota.

Ora, stando a quanto condiviso sul social network cinese Weibo, sembra che l’azienda stia sviluppando un nuovo dispositivo pieghevole economico, non appartenente alle linee già in commercio ma che andrebbe a creare una nuova gamma a parte sotto il marchio Nova.

La serie Huawei Nova potrebbe presto vedere l’introduzione di un nuovo modello pieghevole

L’intento del brand, qualora le indiscrezioni venissero confermate, è alquanto autoesplicativo: aumentare la diffusione degli smartphone pieghevoli introducendo sul mercato un nuovo dispositivo economico.

Lo smartphone dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 560 dollari e i 700 dollari circa (tra i 4.000 e i 5.000 yuan). Non ci sono molte informazioni al riguardo per il momento, ma pare che il futuro pieghevole a marchio Nova avrà un fattore di forma a conchiglia e potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 778G (limitato alla connettività 4G).

Il processore sarebbe il medesimo già utilizzato dall’azienda sull’ultimo smartphone pieghevole con lo stesso fattore di forma, Huawei Pocket S, lanciato a novembre dello scorso anno infatti montava lo stesso processore, nonostante un prezzo di partenza leggermente più alto.

Huawei potrebbe aver optato per una soluzione di questo tipo consapevole di poter ridurre ulteriormente i costi di produzione, l’elevato prezzo degli smartphone pieghevoli è infatti solitamente dovuto ai costi di produzione e ai complessi processi di realizzazione. Non ci resta che attendere per scoprire se arriverà sul mercato un nuovo smartphone pieghevole Huawei Nova.

In copertina Huawei Pocket S

