Questo sembra proprio il mese del Black Friday estivo presso le principali catene di elettronica: dopo le iniziative MediaWorld e Unieuro, anche Euronics sta proponendo tante offerte “a tema” attraverso la promozione “Non è estate senza Black Friday di Euronics”, valida sul sito fino al 21 giugno 2023. Vediamo gli sconti più interessanti sugli smartphone e i tablet Android.

Le offerte Android del Black Friday estivo di Euronics

Il Black Friday estivo di Euronics mette a disposizione numerosi sconti sui prodotti tech, tra i quali spiccano diversi smartphone e un paio di tablet Android. Tra i marchi più rappresentati nelle offerte troviamo Samsung e Motorola, con il primo che permette di sfruttare il cashback attivo in questi giorni: su Galaxy Z Flip4 potete ottenere un rimborso di 300 euro, mentre su Galaxy S22 un rimborso di 200 euro (i prezzi indicati qui in basso lo comprendono già). Per approfittare di quest’ultimo dovete procedere all’acquisto entro il 25 giugno 2023 e registrare il prodotto su Samsung Members entro il 16 luglio 2023 (qui per tutti i dettagli).

Tornando a noi, ecco una selezione delle offerte Euronics sugli smartphone Android attualmente disponibili con il Black Friday estivo:

I tablet Android non risultano particolarmente numerosi purtroppo, ma possiamo comunque segnalarvene un paio:

Per scoprire tutte le offerte online della promozione Euronics, valide fino al 21 giugno 2023, potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento.

Tutte le offerte del Black Friday estivo Euronics

