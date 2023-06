Proseguono le offerte del Red Friday MediaWorld, l’iniziativa lanciata lo scorso weekend: da oggi, 5 giugno 2023, sono disponibili diversi altri sconti sugli smartphone Android e su tanti prodotti tech. Andiamo a scoprire le rinnovate proposte del “Black Friday dell’estate” della nota catena.

Nuove offerte Android del Red Friday MediaWorld (5-15 giugno 2023)

Le nuove offerte del Red Friday MediaWorld sono valide dal 5 al 15 giugno 2023 e toccano tanti prodotti tech dell’ampio catalogo, sia online sia nei punti vendita fisici. Tra questi spiccano diversi sconti interessanti per quanto riguarda gli smartphone Android: abbiamo ribassi per dispositivi Samsung, OPPO, HONOR, Motorola, Redmi e non solo. Tenete in considerazione che su alcuni dispositivi Samsung (come Galaxy S23, Galaxy Z Flip4 e Galaxy S22) è disponibile da oggi una nuova promozione che prevede un cashback fino a un massimo di 500 euro, che li fa scendere a prezzi mai visti.

Senza ulteriori indugi, ecco una selezione delle offerte Red Friday MediaWorld più interessanti:

Ci sono anche alcune offerte riguardanti i tablet Android, come ad esempio:

Questa era come sempre solo una selezione delle migliori offerte: per scoprire tutti gli sconti del Red Friday MediaWorld attualmente disponibili potete seguire il link qui in basso. A questo indirizzo potete invece sfogliare il volantino. Vi ricordiamo che le proposte risultano accessibili fino al 15 giugno 2023, salvo esaurimento scorte.

