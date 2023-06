Negli ultimi mesi, in seguito all’esplosione del fenomeno ChatGPT, quello relativo all’intelligenza artificiale è diventato un argomento molto comune e tante aziende hanno deciso di accelerare i loro programmi basati su questa tecnologia.

Ebbene, pare che anche Instagram a breve possa lanciare un proprio chatbot basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe essere in grado di fornire agli utenti informazioni e avvisi o aiutarli a scrivere dei messaggi, il tutto con un’esperienza accattivante.

Cosa sappiamo del chatbot AI di Instagram

A fornirci degli interessanti dettagli sui programmi del team di sviluppatori di Instagram è stato Alessandro Paluzzi, che su Twitter ha condiviso un paio di screenshot che ci permettono di farci un’idea su ciò che il chatbot AI del popolare social network dovrebbe essere capace di offrire agli utenti.

In pratica, la soluzione studiata dal team di Instagram prevede la possibilità di chattare con l’agente basato sull’intelligenza artificiale e dovrebbe consentire agli utenti di scegliere fra 30 personalità.

Questo chatbot potrebbe dare un aiuto a chi ha difficoltà a scrivere dei messaggi e pare che gli utenti avranno anche la possibilità di menzionarlo all’interno di una conversazione con qualcun altro.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando questo nuovo agente AI potrebbe essere lanciato dal team di Instagram, che starebbe ancora testando la funzionalità e non è nemmeno certo che in futuro venga effettivamente messo a disposizione di tutti gli utenti.

C’è anche da dire, tuttavia, che nei mesi scorsi Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha confermato che il team di sviluppatori del colosso dei social era al lavoro su personaggi AI da portare su Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Instagram o le prossime indiscrezioni.

