Annunciato ufficialmente lo scorso 9 maggio, POCO F5 è un interessantissimo smartphone di fascia media spinto dal SoC Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm e dotato di buone specifiche tecniche.

Ancora per poche ore, sullo store ufficiale di Xiaomi, è possibile acquistare lo smartphone in sconto agli stessi prezzi che erano stati scelti dal produttore cinese per la promo lancio.

POCO F5 è in offerta per poche ore sullo store ufficiale

POCO F5 è tra le offerte del giorno sullo store ufficiale di Xiaomi, dove è possibile acquistare lo smartphone a marchio POCO in offerta, nelle due configurazioni di memoria e in tutte e tre le colorazioni disponibili (Black, Blue e White).

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 379,90 euro invece di 429,90 euro

al prezzo di invece di 429,90 euro Configurazione 12+256 GB al prezzo di 399,90 euro invece di 479,90 euro

Acquista POCO F5 sullo store ufficiale di Xiaomi

Ricordiamo, inoltre, che per gli acquisti sullo store ufficiale del produttore cinese è possibile usufruire della consegna gratuita, della spedizione in 2-5 giorni lavorativi e del reso gratuito entro 14 giorni. Infine, è possibile usufruire del pagamento in tre rate e senza interessi messo a disposizione da PayPal.

Cosa offre lo smartphone?

Annunciato lo scorso 9 maggio, in compagnia del fratello maggiore POCO F5 Pro rispetto al quale perde qualcosina ma niente di trascendentale, POCO F5 è uno smartphone decisamente valido che ben rappresenta la fascia media del 2023 e diventa ancora più interessante con questa offerta che consente di risparmiare 50 o 80 euro (a seconda della configurazione di memoria scelta) sul prezzo di listino.

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche dello smartphone.

Dimensioni: 161,1 x 75 x 7,9 mm

x x Peso: 181 grammi

Materiali: vetro (fronte), plastica (frame laterale e retro)

(fronte), (frame laterale e retro) Certificazione: IP53

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 725

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 3.1)

(UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 64 MP (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC , GPS , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax, dual band), (A2DP, LE), , , , Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , luminosità ambientale

, , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for POCO basata su Android 13

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa di POCO F5 e vi lasciamo alla video-recensione dello smartphone che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube.

