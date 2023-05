Nel database IMEI sono stati appena individuati i nuovi smartphone della futura serie Xiaomi 14, tuttavia è emerso anche un dispositivo inedito.

Oltre ai modelli N2 e N3, per la prima volta è presente anche un dispositivo N7 che non era mai esistito nelle generazioni precedenti della gamma.

Sulla base dei dati rivelati nel database IMEI, i due smartphone che dovrebbero arrivare sul mercato globale sono Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 è apparso nel database IMEI con i numeri di modello 23127PN0CG e 23127PN0CC, mentre lo smartphone Xiaomi 14 Pro con i numeri di modello 23116PN5BC e 23116PN5BG.

I numeri 2312 e 2311 nei codici di modello indicano dicembre-novembre 2023, quindi la serie Xiaomi 14 potrebbe debuttare in Cina a dicembre 2023 o gennaio 2024 e successivamente essere lanciata nel mercato globale.

In base alle ultime indiscrezioni Xiaomi 14 potrebbe debuttare anche prima con una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e Xiaomi 14 Pro potrebbe arrivare in due diverse varianti che differiscono nel display.

Altre presunte specifiche di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro

Secondo gli ultimi rumor a gestire l’autonomia dello smartphone ci penserà una batteria da 5000 mAh, in grado di supportare la ricarica rapida cablata a 90W e 120W. È verosimile quindi che i due modelli di Xiaomi 14 Pro supporteranno velocità di ricarica differenti.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, Xiaomi dovrebbe introdurre i nuovi sensori WLG High-Lens, in grado di offrire prestazioni fotografiche superiori rispetto a Xiaomi 13 Pro. Al momento tuttavia non si hanno ulteriori notizie in merito alla scheda tecnica dei due smartphone.

