Così come anticipato ieri, per Redmi Note 12T Pro è arrivato il momento del lancio ufficiale e lo smartphone è pronto per provare a conquistare chi è alla ricerca di un telefono in grado di affrontare senza problemi le normali attività della vita di tutti i giorni.

Basta un rapido sguardo alla dotazione tecnica per rendersi conto che parliamo di un modello di fascia medio-alta, forte di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, un display con refresh rate a 144 Hz e ben 12 GB di RAM.

Questa è la scheda tecnica del nuovo smartphone di Redmi:

display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), refresh rate variabile (fino a 144 Hz), DC dimming, supporto colore a 10-bit, Dolby Vision, HDR10 e luminosità massima di 650 nit

processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra (4 nm) con GPU Mali-G610 MC6

8 GB di RAM LPDDR5 con 128 GB / 256 GB di memoria di archiviazione oppure 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB / 512 GB memoria di archiviazione (UFS 3.1)

fotocamera frontale da 16 megapixel con sensore OmniVision OV16A1 (registazione video 1080p)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Omnivision OV64B 1/2″ da 64 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (angolo di visione a 119°) e sensore macro da 2 megapixel (registrazione video 4K)

scocca resistente agli spruzzi (IP53)

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2.4 + 5GHz), supporto 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, Beidou | GPS (L1+L5) |GLONASS | QZSS (L1+L5), NFC

supporto Dual SIM

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali laterale

sensore infrarossi

ingresso jack audio da 3,5 mm, doppio altoparlante stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.080 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

Android 13 con interfaccia MIUI 14

dimensioni: 163,64 x 74,29 x 8,87 mm

peso: 200 grammi

Prezzo e disponibilità di Redmi Note 12T Pro

Redmi ha reso noto che il suo nuovo smartphone sarà disponibile in Cina in tre colorazioni (Ice Fog White, Carbon Black e Harumi Blue) in varie configurazioni:

8/128 GB a 1.599 yuan (pari, al cambio, a circa 210 euro)

8/256 GB a 1.699 yuan (pari, al cambio, a circa 225 euro)

12/256 GB a 1.799 yuan (pari, al cambio, a circa 240 euro)

12/512 GB a 1.999 yuan (pari, al cambio, a circa 260 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità a livello internazionale.