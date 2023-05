Dalla Cina arriva la notizia della presentazione di Redmi Note 12T Pro, nuovo smartphone di fascia media che presto farà il suo esordio sul mercato.

Il produttore, infatti, nelle scorse ore ha condiviso alcune immagini che ci permettono di scoprire quello che sarà il suo design, insieme alle informazioni sulle sue caratteristiche principali.

Cosa sappiamo di Redmi Note 12T Pro

Redmi ha confermato che il suo nuovo smartphone di fascia media sarà animato da un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra e potrà contare su un ampio display LCD con refresh rate a 144 Hz e aspect ratio in 20,5:9.

Ed ancora, chi acquisterà questo smartphone potrà contare anche su 12 GB di RAM e su Android 13 (con l’interfaccia personalizzata del produttore cinese).

Nei giorni scorsi un misterioso smartphone di Redmi è apparso nei database della piattaforma Geekbench e dell’ente certificatore 3C con il nome in codice 23054RA19C e pare che si tratti di Redmi K60i, device che in Cina potrebbe arrivare con Redmi Note 12T Pro.

Sempre stando alle indiscrezioni il nuovo smartphone di fascia media di Redmi potrà contare su una batteria dotata del supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Per scoprire tutte le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Redmi bisogna avere ancora un po’ di pazienza e attendere informazioni da parte del produttore cinese.

Redmi Note 12T Pro sarà l’ennesima aggiunta alla serie Redmi Note 12, che può già vantare vari modelli per il mercato cinese, come Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro Speed Edition e Redmi Note 12T Turbo.

Restiamo in attesa di informazioni da Redmi per capire se Redmi Note 12T Pro arriverà anche nei mercati europei e, in caso affermativo, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

