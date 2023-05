La prossima major release del sistema operativo di Google, Android 14, sembra promettere una gradita novità per gli utenti che utilizzano il proprio smartphone come webcam. Negli ultimi anni sempre più persone hanno preferito sfruttare la qualità delle fotocamere dei telefoni per effettuare videochiamate, abbandonando le webcam tradizionali per una maggiore comodità e praticità.

Con l’arrivo di Android 14 potrebbe esserci un’ulteriore miglioramento in questo ambito, che porterebbe a un’esperienza ancora migliore per le videochiamate tramite smartphone.

Trasformare lo smartphone in una webcam sarà presto realtà

Come anticipato, la nuova versione del sistema operativo Android, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe introdurre una caratteristica che molti utenti hanno a lungo desiderato e di cui avevamo già parlato in questo articolo. Si tratta della possibilità di utilizzare il proprio smartphone come webcam per il computer tramite USB.

Nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Google, alcune tracce trovate da Mishaal Rahman all’interno del codice dell’Android Open Source Project (AOSP) lasciano intravedere la presenza di un nuovo servizio chiamato “DeviceAsWebcam”. Come intuibile dal nome, questo servizio, presumibilmente un’applicazione di sistema separata, avrebbe il compito di trasformare un dispositivo Android in una webcam.

Per utilizzare un dispositivo Android come webcam è necessario che esso supporti lo standard UVC (USB Video Class). Questo significa che il kernel del dispositivo deve essere compilato con una specifica configurazione (CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y), che consente di inviare i fotogrammi della videocamera a un nodo /dev/video* su cui può operare un dispositivo host compatibile con le webcam UVC.

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che l’applicazione DeviceAsWebcam sia dedicata all’utilizzo delle Camera API di Android per l’inoltro dei fotogrammi. Tuttavia, è importante notare che solo le applicazioni di sistema, come DeviceAsWebcam, avrebbero i permessi necessari per inviare dati in lettura e scrittura al nodo /dev/video*. In questo modo si assicura un controllo adeguato, limitando l’accesso a tali funzionalità a livello di sistema.

Nonostante le tracce di questa funzione siano già presenti nel codice, l’applicazione DeviceAsWebcam non è stata ancora rilasciata su nessuna build per i dispositivi Pixel; di conseguenza, l’utilizzo di questa funzionalità non è ancora possibile. Tuttavia, come potete osservare dallo screenshot presente qui sotto, è interessante notare che nelle Preferenze USB di Android è presente l’opzione “Webcam”, che suggerisce che Google stia effettivamente lavorando su questa funzionalità. Questo indica che potrebbero esserci sviluppi futuri per consentire ai dispositivi Android di funzionare come webcam USB.

Questa opzione appare solamente quando la proprietà di sistema “ro.usb.uvc.enabled” è impostata su “true”. Quando si seleziona “webcam”, la configurazione USB viene impostata su “uvc” e viene inviato un segnale che informa l’applicazione DeviceAsWebcam di iniziare l’inoltro dei frame.

In sostanza, la funzionalità che consente di utilizzare un dispositivo Android come se fosse una vera e propria webcam non è ancora attiva di default e richiede una serie di passaggi manuali per poterla attivare. Non si tratta di un procedimento semplice da seguire per l’utente medio e non ci sono garanzie che funzioni correttamente. In poche parole, al momento è un’opzione ancora poco accessibile e non matura abbastanza per essere sfruttata su larga scala.

Le peculiarità di questa funzione di Android 14

Una delle peculiarità della funzione webcam USB di Android 14 è la sua ampia compatibilità con diverse piattaforme. A differenza di funzioni simili presenti su altri sistemi operativi come Continuity Camera di Apple, questa funzione non sarebbe limitata esclusivamente ai dispositivi Pixel, ma potrebbe essere utilizzata con qualsiasi sistema operativo desktop e, addirittura, con altri dispositivi Android. Ciò significa che ogni produttore di smartphone Android potrà implementare questa funzione nella propria interfaccia.

Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche offerte dall’applicazione DeviceAsWebcam oltre alla trasformazione dello smaprthone in una webcam. Non è chiaro se la funzionalità consentirà di controllare lo zoom, l’esposizione, visualizzare un’anteprima o altre funzioni simili.

Ricordiamo che Google ha da poco rilasciato la beta 2.1 di Android 14 su tutti i Pixel compatibili; si tratta di un ulteriore passo di un percorso che si avvicina alla fase finale di stabilità prevista per il prossimo mese di giugno.

Siamo fiduciosi che il team di sviluppo saprà migliorare e arricchire questa nuova e promettente funzione nel corso dello sviluppo della nuova versione del sistema operativo. Sarà necessario pazientare e rimanere in attesa di ulteriori sviluppi o comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda per ottenere maggiori dettagli sulle potenziali funzioni offerte dall’applicazione DeviceAsWebcam. Continueremo a seguire da vicino i progressi e le novità in merito.

