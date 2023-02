Al giorno d’oggi molte persone utilizzano il proprio smartphone come webcam per il PC tramite l’utilizzo di applicazioni di terze parti, ma sembra che Google sia al lavoro su un metodo per rendere nativa questa possibilità su Android attraverso l’utilizzo del solo cavo USB.

Nascosto nel codice AOSP è stato infatti trovato il servizio “DeviceAsWebcam”, che come suggerisce il nome permetterebbe di trasformare il proprio smartphone in una webcam per PC collegandolo al computer tramite USB. Per chi non lo sapesse, AOSP sta per Android Open Source Project e altro non è che la versione stock di Android su cui i vari produttori, Google compresa, realizzano la propria interfaccia ed è accessibile a chiunque.

Non tutti gli smartphone potranno essere usati come webcam

Come spiega Mishaal Rahman su Twitter, colui che ha scovato il codice, il servizio “DeviceAsWebcam” può trasformare lo smartphone in una webcam, a patto però che il dispositivo in questione supporti lo standard UVC (USB video class), ovvero che abbia un’uscita video.

Using an Android phone as a webcam became really popular during the pandemic, but you've typically had to install a third-party app to do so. You may not have to do this in the future, though, as Google is adding support for turning Android devices into USB webcams! — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023

Utilizzare lo smartphone come webcam sul proprio PC non è una novità assoluta. Come già detto ci sono già decine di applicazioni sul Play Store che permettono di raggiungere lo stesso scopo, ma se Google dovesse mai decidere di lanciare questa funzione in una futura versione di Android renderebbe il tutto molto più immediato e semplice.

Potrebbe interessarti anche: Scopriamo tutte le novità emerse dalla beta 3 di Android 13 QPR2 sui Pixel