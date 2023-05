Torniamo a occuparci di HONOR X50, nuovo smartphone di fascia media che il produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato.

In attesa di scoprire quando ciò avverrà (le ultime indiscrezioni parlano di giugno), lo smartphone di HONOR è apparso nel database del TENAA, l’ente cinese che si occupa di telecomunicazioni, permettendoci così di scoprire quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche.

Le ultime anticipazioni su HONOR X50

Il modello apparso nel database del TENAA ha come numero prodotto la sigla ALI-AN00 e può contare su un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5 K (2.652 x 1.200 pixel) e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e su una scocca di dimensioni pari a 163 x 75,5 x 7,98 mm, il tutto per un peso di 185 grammi.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (sebbene il database del TENAA non lo confermi, limitandosi a indicare una frequenza di 2.2 GHz) mentre per quanto riguarda la RAM gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra tre opzioni (8 GB, 12 GB e 16 GB).

Tre dovrebbero essere anche le opzioni relative alla memoria di archiviazione (ossia 128 GB, 256 GB e 512 GB), senza possibilità di espansione via MicroSD mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.700 mAh (probabilmente con il supporto alla ricarica rapida).

Passando al comparto imaging, frontalmente lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera da 8 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore dovrebbe tropare spazio una doppia fotocamera con un sensore primario da 108 megapixel e un sensore ausiliario da 2 megapixel.

Dal punto di vista software, infine, HONOR X50 sul mercato dovrebbe arrivare con l’interfaccia Magic UI 7, basata su Android 13.

Purtroppo ad oggi il design del nuovo smartphone di HONOR è ancora sconosciuto e per saperne di più (anche sulla dotazione tecnica del device) non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da HONOR.

