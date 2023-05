Uno smartphone Android lanciato a circa 900 euro acquistabile a meno di 350 euro? È possibile, basta volgere lo sguardo al flagship Xiaomi dello scorso anno e approfittare del coupon MAGGIO23EDAYS: vediamo come potete portarvi a casa Xiaomi 12 8-256 GB in offerta con uno sconto di più del 60%.

Xiaomi 12 in super offerta con questo coupon

Il coupon MAGGIO23EDAYS proposto in questi giorni su eBay è valido ancora per qualche ora (fino alle 23:59 del 25 maggio 2023, per la precisione) e consente di acquistare Xiaomi 12 a un prezzo davvero interessante. Lo smartphone Android mette a disposizione uno schermo OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore di impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico lo smartphone offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony IMX766 da 1/1.56″), sensore ultra-grandangolare da 13 MP con 123° di campo visivo e sensore da 5 MP per lo zoom (2x ottico) e gli scatti ravvicinati (macro). La fotocamera frontale è da 32 MP. Non mancano connettività 5G SA/NSA, 4G/LTE, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W (con cavo) e la ricarica wireless da 50 W. Uscito con MIUI 13, lo smartphone può contare sulla MIUI 14 a partire dallo scorso gennaio.

Xiaomi 12 è stato lanciato al prezzo consigliato di 899,90 euro (8-256 GB), ma potete acquistarlo su eBay con uno sconto di più del 60%. Grazie al coupon MAGGIO23EDAYS e all’extra sconto del 15% potete portarlo a casa a 347,65 euro nella colorazione Blue. Per approfittarne non dovete fare altro che seguire il link qui sotto, aggiungere il prodotto al carrello e digitare il coupon nel campo dedicato ai codici promozionali. In caso di indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Xiaomi 12 8-256 GB in offerta con coupon

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12