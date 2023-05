Nel corso dell’evento Google I/O 2023 dedicato agli sviluppatori è stato annunciato che le prime versioni beta di Android 14 sarebbero arrivate a breve su tanti dispositivi compatibili oltre ai Pixel di Google (potete trovare maggiori informazioni in questo articolo).

A quanto pare Samsung ha iniziato a sperimentare l’ultima versione della sua interfaccia proprietaria One UI 6.0 basata su Android 14. A inizio del mese il produttore ha avviato i test interni sulla One UI 6.0, riservando l’accesso esclusivamente agli ingegneri dell’azienda. Tuttavia, sono trapelate indiscrezioni che sembrano svelare alcune delle modifiche previste in questa versione in anteprima della nuova interfaccia grafica, il cui rilascio ufficiale è previsto nella seconda metà dell’anno in corso.

I Quick Toggle subiranno leggere modifiche con la One UI 6.0

Secondo quanto riferito, attualmente il produttore sudcoreano starebbe conducendo i test di One UI 6.0 su una selezione di smartphone di punta, tra cui la serie Samsung Galaxy S23, il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy Z Fold4. Questa versione di anteprima del firmware presenterebbe almeno un cambiamento significativo nel design dell’interfaccia utente, specificamente un ingrandimento dei Quick Toggle nella tendina delle notifiche.

A prima vista questa modifica potrebbe non sembrare particolarmente rilevante, tuttavia è importante notare che si tratta di un cambiamento che potrebbe riflettere una strategia più ampia da parte di Samsung volta a rendere l’interfaccia utente ancora più intuitiva e user-friendly. Sebbene non ci siano ancora screenshot che possano confermare questa affermazione, è comunque possibile che questo cambiamento sia uno dei tanti che Samsung intende apportare con la nuova interfaccia One UI 6.0.

Quando verrà rilasciata la nuova interfaccia One UI 6.0

Al momento Samsung non ha ancora fornito una tempistica ufficiale per il rilascio della One UI 6.0, ma è noto che l’azienda sta lavorando al firmware in modo molto riservato. Se prendiamo come riferimento il programma di rilascio della One UI 5.0 dello scorso anno, potremmo ipotizzare che il programma di beta pubblica per la One UI 6.0 possa essere avviato intorno al mese di agosto.

L’attesa per l’arrivo di One UI 6.0 si fa sempre più alta, soprattutto per i fan del produttore e per gli addetti ai lavori. La serie di punta Galaxy S23 dovrebbe essere la prima ad avere accesso alla beta, seguita dalla serie Galaxy S22 dello scorso anno, dagli ultimi modelli di smartphone pieghevoli dell’azienda come Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 e, forse, anche dagli smartphone di fascia media Galaxy A53 e Galaxy A54.

Samsung dovrebbe essere pronta a rilasciare la prima build stabile della One UI 6.0 nel corso dell’anno, forse verso settembre. Le date non sono ancora state confermate, ma è lecito aspettarsi che il calendario di rilascio di One UI 6.0 possa rispecchiare quello del precedente aggiornamento.

È importante tenere presente che queste sono solo supposizioni basate sul passato e che i piani di rilascio effettivi potrebbero variare. Non ci resta altro da fare che rimanere in attesa di ulteriori informazioni e annunci ufficiali da parte di Samsung per avere una migliore comprensione dei tempi di rilascio di questa nuova versione del firmware.

