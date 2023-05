Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di Samsung il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di One UI, l’interfaccia personalizzata dell’azienda che ritroviamo poi sugli smartphone e sui tablet della serie Samsung Galaxy.

Oltre che alla risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti, gli sviluppatori di Samsung si dedicano anche all’introduzione di nuove funzionalità e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che qualche novità possa arrivare nel corso delle prossime settimane.

In arrivo delle novità con Samsung One UI 5.1.1

Almeno ciò è quanto ha lasciato intendere il popolare leaker TheGalox_, che su Twitter ha condiviso la seguente immagine, precisando che con One UI 5.1.1 verranno implementate delle interessanti novità:

In particolare, a dire del leaker gli sviluppatori del colosso coreano avrebbero in programma di introdurre nel corso del 2023 diverse novità, alcune delle quali sarebbero relative alla salute, a DeX, alla funzionalità Always On Display e ai widget.

In sostanza, One UI 5.1.1 non dovrebbe introdurre soltanto delle risoluzioni di bug e qualche ottimizzazione generale ma sarebbe una versione dell’interfaccia destinata ad implementare delle importanti novità funzionali.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova versione dell’interfaccia potrebbe essere rilasciata ma è altamente probabile che ciò accadrà in occasione della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e, quindi, nel corso dell’estate.

Dovrebbero essere questi due nuovi smartphone pieghevoli quelli destinati a fare esordire One UI 5.1.1, che nelle settimane successive dovrebbe sbarcare anche sugli altri modelli più recenti del colosso coreano, a partire da quelli della serie Samsung Galaxy S23 e dai pieghevoli dello scorso anno.

Con One UI 5.1.1 dovrebbero essere introdotte delle novità anche con riferimento ai dispositivi indossabili ed è quasi scontato pensare agli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch6 (saranno presentati insieme ai nuovi pieghevoli del colosso coreano), che saranno così i primi a poterne beneficiare.

