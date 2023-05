Diversi aggiornamenti sono in fase di distribuzione nelle ultime ore per svariati dispositivi, come di consueto la maggior parte degli smartphone appartiene al brand più celere dal punto di vista del rilascio degli update, Samsung continua infatti la distribuzione delle ultime patch di sicurezza mensili disponibili, mentre Nokia aggiorna ad Android 13 il suo tablet entry level T10.

Diversi smartphone Samsung ricevono le patch di sicurezza di maggio 2023

Iniziamo la carrellata odierna con gli smartphone del colosso coreano che con l’update contenente le ultime patch di sicurezza disponibili, quelle di maggio 2023, si prefigge l’obbiettivo di risolvere oltre 70 problemi inerenti alla sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software Samsung su smartphone e tablet, sei di queste vulnerabilità erano classificate come critiche, mentre ben 56 vulnerabilità sono state etichettate come minacce alla sicurezza “alte”.

Riportiamo di seguito la lista degli smartphone del brand che stanno ricevendo nelle ultime ora l’update contenente le correzioni di sicurezza appena menzionate:

Samsung Galaxy A14 5G riceve l’ultimo aggiornamento di sicurezza tramite la versione firmware A146BXXU2BWE1, attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi asiatici; nel corso delle prossime settimane l’update raggiungerà anche gli altri mercati

riceve l’ultimo aggiornamento di sicurezza tramite la versione firmware A146BXXU2BWE1, attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi asiatici; nel corso delle prossime settimane l’update raggiungerà anche gli altri mercati La serie Samsung Galaxy S20, dopo aver iniziato a ricevere le patch di sicurezza di maggio 2023 in America latina e negli Stati Uniti (limitatamente alle versioni sbloccate), sta ore vedendo la distribuzione dell’update, che porta il firmware alla versione G98xU1UES4HWD5, anche sugli smartphone vincolati agli operatori AT&T, Bluegrass Cellular Cellular South, Comcast, Cricket, C-Spire, Dish Wireless, Metro PCS, Sprint, Tracfone, T-Mobile, US Cellular, Verizon e Xfinity Mobile; l’aggiornamento dovrebbe a breve essere disponibile anche in altri mercati

Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy A52s 5G stanno ricevendo rispettivamente le versioni firmware A526BXXS3EWD6 e A528BXXU3EWE1 che introducono le ultime correzioni disponibili in materia di sicurezza, l’update è in fase di rilascio in Belgio e nei Paesi bassi e nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche gli altri mercati europei

Come di consueto, qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Il tablet Nokia T10 riceve correzioni e nuove funzionalità con l’aggiornamento ad Android 13

Nokia ha deciso di iniziare il rilascio dell’ultima versione attualmente disponibile del robottino, Android 13, sul tablet Nokia T10 presentato a metà dello scorso anno, il dispositivo beneficia così di tutta una serie di migliorie e nuove funzionalità strettamente legate all’introduzione dell’ultima versione del sistema operativo; di seguito le novità dell’aggiornamento:

New Material You design language

Vibrant colors and customizable theming options

Privacy and security improvements

New privacy dashboard

Microphone and camera indicators

New permissions

New security features

New features for productivity and accessibility

New multitasking menu

New Voice Access feature

New accessibility features

Bug fixes and performance improvements

More stable and responsive phone

Qualora foste possessori del tablet entry level dell’azienda, sappiate che potete controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento seguendo il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

