Nonostante gli sforzi di alcuni produttori e, più di recente, della stessa Google, il settore dei tablet Android non riesce a spiccare il volo ma di tanto in tanto qualche azienda prova a lanciare un nuovo modello, così come ha fatto HMD Global nelle scorse ore con Nokia T10.

Stiamo parlando di un tablet di fascia bassa, così come facilmente si apprende scorrendo le varie componenti scelte da HMD Global per la sua dotazione ma potrebbe essere proprio questo aspetto a renderlo interessante, in quanto Nokia T10 è anche un dispositivo economico.

Le principali caratteristcihe di Nokia T10

Veniamo quindi a quella che è la dotazione del nuovo tablet di Nokia. Tra le sue principali caratteristiche troviamo un display LCD da 8 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel, un processore octa core Unisoc T606 (con 2 core Cortex-A75 per le prestazioni e 6 core Cortex-A55 per l’efficienza energetica), 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di memoria integrata (con possibilitĂ di espansione via MicroSD).

Passando al compatro imaging, Nokia T10 presenta frontalmente una fotocamera da 2 megapixel mentre sulla parte posteriore si trova un sensore da 8 megapixel con autofocus e flash LED.

Tra le altre caratteristiche del tablet troviamo le connettivitĂ dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e una versione con supporto LTE, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C, altoparlanti stereo con tecnologia OZO e la certificazione Netflix HD.

Per quanto riguarda la batteria, HMD Global ha deciso di puntare su un’unitĂ da 5.250 mAh con ricarica a 10 W mentre dal punto di vista software gli utenti potranno contare su Android 12 e su alcune funzionalitĂ speciali, come Google Kids Space e Entertainment Space.

L’esordio sul mercato è in programma per il prossimo mese nella sola colorazione Ocean Blue e il prezzo partirĂ da 159 euro per la versione solo WiFi con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Nokia T10 dovrebbe essere venduto anche in Italia e in tal caso probabilmente sarĂ disponibile pure su Amazon.