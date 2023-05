Samsung Internet rappresenta una delle applicazioni più importanti dell’ecosistema del colosso coreano il quale nel corso degli anni ha posto grande attenzione al suo miglioramento e arricchimento dell’esperienza utente. Ebbene, in queste ore l’app sta ricevendo la versione 21.0.0.41 sul canale stabile – dopo un periodo di test sul canale Beta – che porta in dote nuove possibilità di personalizzazione in particolare sui tablet. Scopriamo le novità.

Le novità di Samsung Internet Browser 21

Samsung Internet Browser 21 è disponibile con un changelog piuttosto scarno all’apparenza ma che cela alcune novità interessanti che faranno la felicità degli utenti che le chiedevano a gran voce. Come anticipato, la funzione più attesa è indubbiamente la possibilità di spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dell’interfaccia, così da migliorarne l’usabilità.

Con la suddetta versione è stato abilitato anche lo spostamento della barra dei segnalibri e delle schede nella parte inferiore dello schermo, in modo da avere il massimo della personalizzazione e flessibilità anche sui tablet Android.

Peraltro, prima della versione 21 le suddette possibilità erano disponibili solo sull’interfaccia per smartphone mentre l’app per tablet ha sofferto di un discreto immobilismo negli ultimi tempi.

Nonostante le funzioni appena descritte siano finalmente sbarcate anche sui tablet, permangono alcune lacune per quanto riguarda la personalizzazione: infatti non è ancora possibile decidere quale elemento (Barra URL, segnalibri e schede) spostare separatamente verso la parte inferiore e quale mantenere in quella superiore. Allo stato attuale, la barra dei preferiti e delle schede sono legate alla barra degli indirizzi dunque lo spostamento di quest’ultima comporterà quello dell’intera sezione senza possibilità di scelta.

Le novità della versione 21 non finiscono qui infatti, benché l’azienda non ne faccia menzione nel changelog completo, Samsung Internet Browser accoglie una funzione dedicata agli accumulatori seriali di schede aperte. Il limite massimo dell’applicazione è 99: se fino alla precedente release all’apertura della centesima scheda quella più vecchia veniva automaticamente chiusa, ora l’app si occuperà di informare gli utenti all’avvicinarsi del limite di schede aperte offrendo la possibilità di riaprire la scheda chiusa.

Come scaricare e aggiornare Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser 21.0.0.41 è disponibile attraverso il Galaxy Store e lo sarà presto anche sul Google Play Store. Per il momento l’aggiornamento è stato segnalato a un ristretto numero di utenti, ma nelle prossime ore sarà scaricabile da tutti: per cercarlo potete recarvi nella sezione “Menu > Aggiornamenti” del Galaxy Store o seguire il badge qui in basso.

Qualora voleste provare le novità descritte qui sopra potete scaricare e installare manualmente l’APK attraverso APKMirror.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp annuncia con un teaser l’imminente arrivo della funzione più attesa