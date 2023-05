Se ne parla da diverso tempo e, proprio di recente, abbiamo visto come il team di sviluppatori di WhatsApp abbia implementato nella versione beta della popolare app di messaggistica la nuova funzione di modifica dei messaggi. Ora l’azienda annuncia il rilascio in tempi brevi della nuova funzionalità per tutti gli utenti, attraverso un breve video teaser.

WhatsApp annuncia l’arrivo a breve della nuova funzione di modifica dei messaggi inviati

Finalmente anche WhatsApp sta per offrire ai propri utenti la possibilità di apportare modifiche ad un messaggio già inviato, niente più errori di battitura o sviste dunque nelle conversazioni della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

L’azienda, dopo aver avviato la fase di test della funzione nella versione beta dell’app, sembra quasi pronta al rilascio dell’attesa novità per tutti gli utenti nella versione stabile dell’applicazione, tanto da aver condiviso tramite Twitter il video teaser che potete vedere qui sotto.

Come potete notare il teaser condiviso non rivela molto, soprattutto non ci dà tempistiche precise su quando la nuova funzione verrà rilasciata in forma stabile per tutti gli utenti; al momento non abbiamo nemmeno ulteriori informazioni circa il suo funzionamento: come già visto nella versione beta, il pulsante dedicato alla modifica dei messaggi dovrebbe essere disponibile all’interno delle opzioni del messaggio, non sembrano inoltre esserci limiti per quanto riguarda il numero di volte che un messaggio può essere modificato, ma ciò deve avvenire entro 15 minuti dall’invio mentre non è possibile modificare un messaggio inviato da un altro dispositivo (almeno per il momento).

Una volta che l’utente avrà apportato le necessarie modifiche ad un messaggio, questo verrà contrassegnato con la dicitura “modificato”, così da rendere visibile a tutti gli eventuali partecipanti alla conversazione che sono state apportate delle modifiche.

Non avendo ulteriori informazioni per il momento, non possiamo che attendere, per scoprire non solo quando la nuova funzione di WhatsApp verrà rilasciata per tutti gli utenti, ma anche se l’azienda apporterà alcune modifiche al suo funzionamento; restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprirlo.

