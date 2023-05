Siete interessati a provare l’esperienza Pixel, ma l’ultimo arrivato Google Pixel 7a non vi convince del tutto? Allora potreste approfittare dell’offerta disponibile per Google Pixel 7 Pro, modello di punta della gamma della casa di Mountain View: grazie al coupon disponibile in questi giorni potete portarvelo a casa a un prezzo mai visto. Ecco come fare.

Google Pixel 7 Pro a un prezzo da urlo con questo coupon

Google Pixel 7 Pro è il flagship del produttore ed è pensato per chi vuole il meglio, di conseguenza è anche il modello più costoso, con un prezzo di lancio di 899 euro per la versione 128 GB. Niente paura però, perché grazie al coupon MAGGIO23EDAYS potete acquistarlo a una cifra decisamente più interessante, che arriva praticamente al listino del fratello minore Pixel 7.

Pixel 7 Pro offre uno schermo pOLED LTPO da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione QHD+, e il SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria interna UFS 3.1 e chip di sicurezza Titan M2. La casa di Mountain View si è concentrata molto sul comparto fotografico, che costituisce anche la principale differenza rispetto al modello “normale”: a bordo trova posto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF e Laser AF), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 48 MP (con OIS, PDAF e con zoom ottico 5x), e una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con foro nel display.

Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C 3.1, altoparlanti stereo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 23 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. Lo smartphone è uscito con Android 13 e arriverà almeno ad Android 16: attualmente è già possibile provare la beta di Android 14, in attesa del lancio della versione stabile che dovrebbe avvenire nel mese di agosto.

Google Pixel 7 Pro ha debuttato a 899 euro nella versione 12-128 GB, ma potete acquistarlo in queste ore su eBay nella colorazione Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e Grigio verde a 659 euro, un prezzo finora mai visto. Per farlo scendere a questa cifra dovete digitare il coupon MAGGIO23EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il venditore offre feedback positivi per più del 99% e accetta il pagamento tramite PayPal, eventualmente rateizzabile in tre mensilità. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre per indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7 Pro bianco in offerta con coupon a 659 euro

Acquista Google Pixel 7 Pro nero in offerta con coupon a 659 euro

Acquista Google Pixel 7 Pro grigio in offerta con coupon a 659 euro

In alternativa è presente anche al prezzo di 699 euro, nel caso in cui dovesse essere terminato presso i negozi sopracitati:

Acquista Google Pixel 7 Pro bianco in offerta con coupon a 699 euro

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7 Pro