Brutte notizie per alcuni clienti TIM arrivano da questo popolare operatore telefonico, che ha reso noto di avere in programma per il prossimo mese una nuova rimodulazione.

TIM ha già iniziato ad informare i clienti che saranno interessati da questa sua rimodulazione (sia via appositi SMS personalizzati che attraverso il sito Web e altri canali), in virtù della quale a partire dal primo addebito successivo al 26 giugno 2023 sarà applicato un aumento del canone, da un minimo di 0,99 euro a un massimo di 2,69 euro al mese.

Cosa prevede la nuova rimodulazione di TIM

Ad alcuni dei clienti interessati da questa rimodulazione l’operatore telefonico offrirà la possibilità di scegliere tra una delle due seguenti opzioni:

50 Giga gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese (attivabili inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON)

gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese (attivabili inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON) abilitazione gratuita dell’offerta dati attiva alla velocità del 5G di TIM (attivabile inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON)

TIM precisa che ciascun cliente potrà attivare solo una delle due suddette opzioni in funzione dell’offerta attiva sulla propria linea. Inoltre, i clienti interessati potranno richiedere di mantenere invariati il costo ed i contenuti della propria offerta, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo NOVAR ON entro il 26 giugno 2023.

Qualora i clienti interessati non intendano accettare la modifica delle condizioni contrattuali, hanno la possibilità di recedere dal contratto, cessando la linea o passando ad altro operatore, il tutto senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 30 luglio 2023 secondo una delle seguenti modalità:

compilando direttamente on line il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

inviando il suddetto modulo via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recandosi presso uno dei negozi fisici di TIM

chiamando il numero 119

