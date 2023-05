La moda e la tecnologia si influenzano reciprocamente in molti modi, spesso in modi assolutamente sorprendenti. Esattamente un mese fa abbiamo parlato della partnership tra OPPO e Qeeboo, che hanno unito le forze e hanno dato vita a cover e sfondi esclusivi dedicati allo smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip.

Un esempio più recente di questa sinergia è la collaborazione tra Xiaomi, il famoso gigante cinese delle telecomunicazioni, e DLYNR, un marchio italiano di urbanwear nato a Milano nel 2013. Questa partnership ha dato vita a una affascinante capsule collection, interamente dedicata alla nuova serie Redmi Note 12 – lanciati qualche mese fa a livello globale -, rappresentando così un’interessante fusione tra stile e innovazione tecnologica.

La Capsule Collection di Xiaomi e DLYNR unisce tecnologia e moda

Al centro della collaborazione emerge una collezione in edizione limitata, pensata per incarnare e valorizzare al meglio ‘Vividicolori‘, lo slogan dedicato alla nuova famiglia di smartphone di Xiaomi. La collezione, tuttavia, non si limita a riflettere questa filosofia, ma offre anche un’interpretazione unica e vivida dell’essenza di Xiaomi.

La Capsule Collection è composta da quattro pezzi distintivi: due t-shirt, una a manica lunga e l’altra a manica corta, un paio di pantaloncini e un gilet in felpa. Ogni capo è caratterizzato da un taglio sportivo e moderno, disponibile in diversi colori (che si ispirano alla palette cromatica della serie Redmi Note 12) come viola, piombo, turchese e verde bosco.

Ma è nei dettagli che si cela il vero cuore di questa collezione. Ogni pezzo è arricchito da un tocco grafico unico che lo rende immediatamente riconoscibile come parte di questa edizione limitata. Ad esempio, il retro del gilet sportivo è impreziosito dalla scritta ‘Vividicolori’, un omaggio all’arte dei graffiti e all’estetica urban. Allo stesso modo, diversi elementi della collezione richiamano il design della fotocamera degli smartphone della serie, sottolineando così la connessione intrinseca tra questi due mondi.

La collezione si distingue per uno stile urban e vivace che cattura appieno l’essenza della recente serie Redmi Note 12 che, come è lecito aspettarsi da una collaborazione del genere, intende catturare l’attenzione soprattutto dei giù giovani. Questa linea di capi rappresenta un omaggio al percorso tracciato da Redmi Note, che, a detta dell’azienda, ha come obiettivo quello di ridefinire gli standard del mercato degli smartphone di fascia media, introducendo caratteristiche di buon livello a un prezzo accessibile. Solo il tempo rivelerà se le ambizioni e le aspettative dell’azienda saranno confermate dal riscontro del mercato.

Davide Lunardelli, Head Of Marketing Xiaomi Italia, ha affermato:

La capsule collection con DLYNR è il secondo tassello della nostra esplorazione di ‘Vividicolori’, slogan della serie Redmi Note 12. Dopo quelli della vita di Gianmarco Tamberi, visti più di 20 milioni di volte su Instagram, è il turno dei colori vividi dello streetwear più genuino e senza compromessi. Un lavoro creativo che partendo dagli spunti tecnici dei nostri smartphone va a colorare le vite dei ragazzi, toccando tutte le loro passioni, dal gaming agli sport outdoor.

Qualora vogliate consultare le schede tecniche dei vari smartphone che compongono la serie Redmi Note 12, potete trovarle le pagine dedicate dei diversi dispositivi ai seguenti indirizzi: Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Disponibilità della Capsule Collection di Xiaomi e DLYNR

La collezione in edizione limitata sarà disponibile a partire da oggi sul sito del brand e nel DLYNR Store in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano. Per l’occasione, all’interno degli spazi del negozio, si terrà anche un party di lancio aperto al pubblico, il giorno 18 maggio dalle 18.00 alle 20.00. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono appassionati sia di moda che di tecnologia.

