La suite Microsoft Office è da sempre la più conosciuta e utilizzata sui computer di tutto il mondo e Microsoft Office 2021 è la versione più recente, con numerose novità rispetto alle edizioni precedenti, miglioramenti alle prestazioni e nuove funzioni che la rendono quasi indispensabile in moltissimi ambiti.

Anche in ambito domestico applicazioni come Word ed Excel, solo per citare le più famose, sono molto utilizzate ma per molti il prezzo di acquisto è un grosso freno. Con GoDeal24 invece è possibile superare anche questa barriera e risparmiare il 90% del prezzo di listino portandosi a casa una licenza ufficiale e originale, con tutti i vantaggi del caso.

Sono molte le versioni in offerta, incluse quelle precedenti all’attuale, ma i prezzi per una licenza di Microsoft Office 2021 Pro Plus partono da poco più di 24 euro, una cifra irrisoria se comparata al prezzo ufficiale, ma potete far scendere ulteriormente quel prezzo fino a circa 13 euro, grazie ai pacchetti multilicenza, da condividere con amici o familiari. E se possedete un Mac, le licenze di Office sono in vendita a partire da 38 euro.

Tra i prodotti in offerta su Godeal24 troviamo anche Windows 10 e Windows 11, ma anche versioni più vecchie del sistema operativo di Redmond, insieme a molto altro. Per Windows 10 ad esempio si parte da 7 euro, mentre per Windows 11 bastano una decina di euro. Qui sotto trovate una selezione dei prodotti più appetibili attualmente in offerta.

Office a 13 euro ma non solo

Utilizzando il coupon SG050 invece avrete uno sconto del 50% su alcuni prodotti meno diffusi ma molto richiesti di Microsoft:

E per tenere in ordine il vostro computer, gestire ogni tipo di file e mettervi al sicuro dal malware, c’è un’ampia sezione dedicata alle utility:

Altre utility>>>

Su Godeal24 potete pagare i vostri acquisti con PayPal, per avere una ulteriore sicurezza, ma se guardate le recensioni su TrustPilot scoprirete come il 98% degli utenti si dichiari entusiasta dell’esperienza avuta, quindi potete acquistare senza alcun timore. Ricordate inoltre che è sempre attivo il servizio di assistenza tecnica che risponde a questa casella si posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria