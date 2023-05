Negli scorsi giorni abbiamo analizzato il tentativo da parte HTC di ritornare rilevante nel settore degli smartphone, ambito in cui una volta fungeva da vero e proprio punto di riferimento, dopo un lungo periodo di decadenza attraverso il prossimo HTC U23 Pro 5G del quale conosciamo ora la data di presentazione. Ebbene, se da una parte un’azienda tenta di redimersi, un’altra annuncia la volontà di voler rivedere le proprie strategie nel settore degli smartphone destinati al mercato generalista per potersi concentrare su altri progetti: stiamo parlando di Kyocera.

Kyocera cambia strategia, si concentrerà sugli smartphone aziendali

Il colosso giapponese è noto ai più per una miriade di prodotti destinati sia al mercato consumer che business; nel corso della sua storia ha rilasciato smartphone poco convenzionali, perlopiù dispositivi rugged, con funzionalità peculiari e fuori dal comune destinate a testare i limiti del settore; tra questi ricordiamo uno smartphone con supporto alla ricarica a energia solare, un concept di pieghevole nel lontano 2014 e un dispositivo lavabile col sapone.

L’impatto dell’azienda nel settore consumer è sempre avvenuto mediante i dispositivi rugged i quali, stando ai risultati finanziari dell’ultimo anno fiscale hanno generato un basso profitto costringendo l’azienda a rivedere interamente la propria strategia di investimenti nel settore.

In tal senso, il presidente Hideo Tanimoto ha tenuto a sottolineare le ragioni dietro questo ridimensionamento nonché ad accennare ai prossimi passi nella strategia del produttore:

“La diffusione dello standard di comunicazione ad alta velocità “5G” aumenterà il costo dei terminali. Abbiamo deciso di ritirarci perché non potevamo realizzare profitti. Sposteremo la nostra attenzione sugli smartphone aziendali dove possiamo facilmente dimostrare i nostri punti di forza nella manutenzione e nel supporto operativo e provare a rilanciarci.”

All’atto pratico, dunque, Kyocera concentrerà le proprie attenzioni al mercato corporate ovvero quello destinato alla realizzazione di smartphone per aziende e al loro supporto. Il produttore, peraltro, è uno dei brand più affermati in tal senso soprattutto in Giappone e in Nord America dove auspica di potersi rilanciare.

Come puntualizzato da Vipul Dalal, Vicepresidente del Communications Equipment Group della divisione Kyocera International di San Diego, nonostante il cambio di strategia, l’azienda non abbandonerà il supporto ai propri smartphone attualmente in commercio i quali, peraltro, continueranno a essere acquistabili presso gli operatori telefonici statunitensi, nella grande distribuzione e sul sito di Kyocera.

