Mercoledì si è svolto il Google I/O 2023, l’annuale conferenza per sviluppatori del colosso di Mountain View che mai come quest’anno è stata ricca di novità. Una degli annunci più attesi è stato quello relativo all’atteso Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di Google, tuttavia i fan si stanno chiedendo se la società intende rilasciare anche uno smartphone pieghevole a conchiglia prima o poi.

Google rilascerà un dispositivo Pixel Flip?

Finora non ci sono notizie in merito a un possibile Google Pixel Flip ed è difficile immaginare quali siano i piani della società in questo senso, tuttavia Samsung Galaxy Z Flip ha più mercato di Samsung Galaxy Z Fold, merito delle dimensioni e del prezzo più bassi. Inoltre non tutti hanno bisogno di un “tablet” quando sono in viaggio e molti preferiscono portarsi dietro uno smartphone più compatto.

D’altra parte con un dispositivo come Pixel Fold Google può offrire il multitasking e altre funzionalità che sono state notevolmente migliorate negli ultimi anni, inoltre gli smartphone come Samsung Galaxy Z Flip adottano batterie di capacità ridotta e il display esterno rappresenta una grande sfida che Google starebbe inizialmente evitando. Considerando il crescente interesse per gli smartphone pieghevoli e le offerte della concorrenza, è lecito pensare che Google non possa escludere l’idea di rilasciare un Pixel Flip in futuro.

