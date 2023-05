Mercoledì si è svolto il Google I/O 2023, l’annuale conferenza per sviluppatori del colosso di Mountain View che mai come quest’anno è stata ricca di annunci che hanno coperto tutto ciò che rientra nell’ecosistema software e hardware Made by Google.

Oltre ad annunciare Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold, Google ha anche presentato un nuovo formato fotografico per l’acquisizione di immagini chiamato Ultra HDR.

Questo formato fotografico verrà rilasciato con Android 14 e gli smartphone basati sul Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sono già pronti a supportarlo.

Gli smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 supporteranno il formato Ultra HDR da subito

Google spiega che il formato Ultra HDR consentirà di catturare foto nel formato JPEG compatibile con le versioni precedenti, ma offrirà una gamma dinamica oltre gli 8 bit, consentendo agli smartphone idonei di scattare foto con maggiori dettagli ai margini dello spettro luminoso.

Le immagini catturate in questo formato sono inoltre retrocompatibili con le app esistenti, quindi sono utilizzabili anche dalle applicazioni e dai dispositivi che non supportano il formato Ultra HDR, in quanto potranno visualizzare l’immagine come file SDR JPEG.

Qualcomm ha collaborato con il team Android per utilizzare l’ISP a 18 bit dello Snapdragon 8 Gen 2 per il formato Ultra HDR che verrà implementato con Android 14, pertanto gli smartphone dotati di questo chipset supporteranno l’acquisizione di foto Ultra HDR non appena sarà disponibile.

Leggi anche: Tutto ciò che abbiamo visto sul palco (e dietro le quinte) del Google I/O 2023