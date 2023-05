Sono in arrivo nuove rimodulazioni, a partire dal 18 giugno 2023, per l’operatore virtuale PosteMobile che sta avvisando alcuni dei suoi utenti di rete mobile riguardo alla futura rimodulazione tariffaria; al momento sembrano coinvolte diverse offerte tariffarie da 5 e 6 euro mensili, che vedono aumentare di 1 euro il proprio canone, vediamo qualche dettaglio.

PosteMobile annuncia nuove rimodulazioni a partire dal 18 giugno

Come anticipato dunque diversi utenti nelle ultime ore stanno ricevendo una comunicazione da PosteMobile, inerente alle future rimodulazioni delle proprie offerte tariffarie, al momento sembrano coinvolte diverse offerte dell’operatore; potete leggere di seguito alcuni esempi degli SMS informativi inviati nelle ultime ore:

Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1 € al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18/06/23 pagherai 5,99 € al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione. Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1 € al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18/06/23 pagherai 6 € al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione.

Da quanto si apprende al momento sembrano coinvolte tutta una serie di offerte PosteMobile non più disponibili per l’attivazione; l’operatore giustifica l’aumento di 1 euro sul canone mensile delle offerte imputandolo al difficile contesto macroeconomico che si è creato nel corso degli ultimi mesi, rispondendo con il seguente messaggio agli utenti che su diversi social network chiedevano delucidazioni in merito:

Ciao, come saprai lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde che hanno fatto registrare un generale aumento dei costi. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli elevati standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l’offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte, il cui canone mensile sarà aumentato di un euro al mese sui rinnovi a partire dal 18 Giugno. Hai diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche passando con la tua numerazione mobile ad altro operatore, senza penali. Grazie, una buona giornata.

Ad ogni modo come specificato nella parte finale del messaggio, trattandosi di modifiche unilaterali al contratto in essere, gli utenti hanno facoltà di esercitare gratuitamente il diritto di recesso, per farlo sarà sufficiente procedere al passaggio ad altro operatore qualora si volesse mantenere il proprio numero telefonico, altrimenti è necessario compilare il modulo denominato “Richiesta di Cessazione Contratto”, allegando la copia di un documento di identità del titolare dell’utenza e inviarlo:

via email all’indirizzo info@postemobile.it

via fax al numero gratuito 800242626

tramite lettera a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

