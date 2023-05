Hogwarts Wallpapers HD è un’applicazione che offre centinaia di sfondi che gli amanti della saga di Harry Potter possono applicare sui propri smartphone Android.

L’app offre la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo con splendidi sfondi in qualità Full HD e 4K di tutti i personaggi di Hogwarts, inclusi Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson), Ron (Rupert Grint), Voldemort, Malfoy, Snape, Silente, Hagrid, Cedric, McGonagall e Bellatrix.

L’app Hogwarts Wallpapers HD offre centinaia di sfondi gratuiti per i fan di Harry Potter

L’interfaccia essenziale permette di ammirare comodamente le immagini filtrando in base a un particolare personaggio della saga o attraverso la pratica ricerca testuale, con la facoltà di aggiungere le immagini alla sezione dedicata agli sfondi preferiti, tuttavia è anche possibile sfogliare l’intera raccolta nella classica visualizzazione a griglia.

Nonostante la qualità eccellente le immagini occupano poco spazio, inoltre la selezione di sfondi viene costantemente aggiornata con nuove opere uniche, inoltre l’app supporta il tema chiaro e il tema scuro.

Hogwarts Wallpapers HD è disponibile per Android gratuitamente supportata dalla pubblicità. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

